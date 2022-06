von Elisabeth Baumeister

Die SG (Spielgemeinschaft) Schlüchttal ist aufgelöst. Das wurde mit einer Mehrheit auf der jüngsten Hauptversammlung im Gasthaus „Kreuz“ beschlossen. Die drei Stammvereine bleiben erhalten.

Der Vorsitzende Christian Gantert konnte zur Hauptversammlung die Ehrenmitglieder, Herbert Bächle und Klaus Rhode willkommen heißen. Begrüßen konnte er auch die Ortsvorsteher Albert Baumeister, Riedern, Christoph Wehle, Hürrlingen und Klaus Müller, Ühlingen. In den vergangenen drei Jahren konnte die SG nur eine Halloween-Party durchführen und am Ühlinger Dorffest teilnehmen. Yannik Kalt hat den Kassenbericht vorgetragen und auch entsprechend den Stammvereinen SV Ühlingen und FSV Riedern aufgeschlüsselt erläutert.

Die Auflösung

Der SV Ühlingen und der FSV Riedern haben sich im Jahr 2003 zur SG Schlüchttal zusammengeschlossen. 2013 erfolgte die Fusion SG Ühlingen, FSV Riedern und FC Birkendorf zum FC Schlüchttal. Alle drei Stammvereine bleiben erhalten. Über die SG Schlüchttal wurde kein Spielbetrieb mehr ausgeübt. Der Vorstand hat sich eingehend mit dem Thema befasst, auch die daraus resultierende finanziellen Angelegenheit bedacht und entschlossen, diesen Verein aufzulösen.

In diesem Zusammenhang gab es aus der Versammlung einige Fragen, die vom Vorstand beantwortet werden konnten, bevor es zu einer Abstimmung gekommen ist. Für die Auflösung war eine Dreiviertel-Mehrheit erforderlich. Bei einer Enthaltung hat die Versammlung der Auflösung zugestimmt. Für die noch laufenden Geschäfte musste ein Liquidator, ebenfalls mit einer Dreiviertel-Mehrheit, gewählt werden. Vorgeschlagen wurde Christian Gantert. Er wurde unter der Wahlleitung von Christoph Wehle einstimmig gewählt.

Die drei Ortsvorsteher haben dem Vorstand das Lob ausgesprochen, dass sie mit einer guten Vorbereitung die Auflösung der SG Schlüchttal zu Ende gebracht haben. „Mit dem Zusammenschluss wurde vor 20 Jahren ein mutiger Schritt gewagt. Es ist eine Erfolgsgeschichte, die Stabilität in die Stammvereine gebracht hat,“ so Klaus Müller. Die Stammvereine FSV Riedern und SV Ühlingen sind gut aufgestellt „Wir werden auch in Zukunft wieder einiges gemeinsam organisieren, beispielsweise Halloween, und die Gewinne dann unter dem FSV und dem SV aufteilen,“ so Yannik Kalt. Ein Dank ging an die bisherigen Kassierer Joachim Banholzer, Werner Brandes und Moritz Richterden.