Ühlingen-Birkendorf – Der Verein zur Förderung der Dorfentwicklung in Obermettingen hat zur Hauptversammlung eingeladen. Die Vorsitzende Heike Maier gab einen Rückblick über ihr erstes Jahr im Amt und stellte fest, dass die Veranstaltungen und Aktivitäten großen Anklang gefunden haben.

Schriftführer Christian Appelhans berichtete über das erfolgreiche Jahr. Als Novum war der „Obermettinger Samschtigs-Markt“ ein großer Erfolg. Großer Andrang herrschte auch beim ersten Dorfgrillen am Rastplatz mit Spielen für Jung und Alt. Auch der Dorfhock im Herbst bei der Wassertretstelle fand großen Anklang. Traditionell besucht der Nikolaus mit Knecht Ruprecht die Obermettinger. Angeboten wurde auch eine Schulung am Defibrillator, der sich im Gemeindehaus befindet. Über die Finanzen berichtete Schatzmeisterin Claudia Malzacher.

Der Obermettinger Schmökertreff hat im vergangenen Jahr sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. Monika Schneider berichtete über die Aktivitäten der Bücherei: 2022 wurden 79 Bücher ausgeliehen. Größter Nutzerkreis sind Kindergartenkinder und Grundschulklassen. Den großen Besuch aus Untermettingen nannte sie sehr erfreulich. Auch einige Erwachsene leihen Bücher aus. Im Juni feierte der Obermettinger Schmökertreff bei einem Lese- und Malwettbewerb für die kleinen Einwohner von Obermettingen und Umgebung bei Kaffee, selbst gebackenem Kuchen und süßen Waffeln sein 20-jähriges Bestehen im Gemeindesaal in Obermettingen. Unter den Gratulanten waren auch Bürgermeister Tobias Gantert und Ortsvorsteher Norbert Ebi. Im August fand eine Vorlesestunde für Kinder auf dem Rastplatz Obermettingen statt. Eine gelungene Veranstaltung, an der 13 Kinder teilnahmen, so Schneider. Die Vorsitzende Heike Maier gab einen Ausblick auf geplante Aktivitäten: am 22. April Frühlingswanderung nach Ühlingen ins „Posthorn“, Führung durch die kleine Bierbrauerei; am 29. April und 30. September Samschtigs-Markt; am 3. Oktober Dorfhock bei der Wassertretstelle; am 6. Oktober Veranstaltung mit den Senioren: Besuch Strohskulpturenwettbewerb in Frohnschwand mit anschließender Einkehr beim Oktoberfest in Untermettingen und am 9. Dezember Nikolaus auf dem Vorplatz Gemeindesaal.

Ortsvorsteher Norbert Ebi bedankte sich für die gute Zusammenarbeit des Vereins mit dem Ortschaftsrat und zeigte sich begeistert über die vielen Aktivitäten 2022. Großer Dank ging an den Schmökertreff. Sofern der Schmökertreff Wünsche hätte, könne er sich gerne an den Ortschaftsrat wenden.