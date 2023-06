Die Ortsgruppe Ühlingen-Birkendorf/Grafenhausen des Sozialverbands VdK hat einige außergewöhnliche Ehrungen vorgenommen. Der Vorsitzende der Ortsgruppe, Wolfgang Duttlinger, konnte dazu neben den VdK-Mitgliedern auch Bürgermeister Christian Behringer aus Grafenhausen und die Kreisvorsitzende des VdK, Lucia van Kreuningen, zur Hauptversammlung begrüßen. Schriftführerin Rosmarie Höfflin berichtete bei ihrem Rückblick auf das vergangene Jahr von den Unternehmungen der Ortsgruppe. Unter anderem führte eine Besichtigungstour die Mitglieder zum Friedwald in Häusern. Außerdem richtete der VdK im Mehrgenerationenpark in Ühlingen ein Grillfest aus, und die Ortsgruppe besuchte die Vernissage von Malerin Valeria Pecchi, einer gebürtigen Chilenin mit deutschen und Schweizer Wurzeln, in Birkendorf. Mehrere Wanderungen rundeten das Jahresprogramm der VdK-Ortsgruppe Ühlingen-Birkendorf/Grafenhausen ab. Anschließend folgten die Ehrungen: Petra Kaiser konnte für ihre langjährige Tätigkeit im Vorstand als Frauenvertreterin, Kassiererin und Kassenprüferin mit der Verdienstnadel des VdK Baden-Württemberg in Gold geehrt werden. Rosmarie Höfflin war zweite Beisitzerin und Schriftführerin und konnte zum Ehrenmitglied des Ortsverbandes ernannt werden. Ebenfalls Ehrenmitglied ist nun Karl-Friedrich Höfflin. Er war im VdK-Ortsverband Vertrauensperson für Rentner und für Menschen mit Behinderungen sowie Beisitzer und zweiter Vorstand.

Bei den anstehenden Teilwahlen wurden Inge Maurer und Elena Vogel als Duo zu stellvertretenden Vorsitzenden des VdK Ortsverbands gewählt und stehen nun dem Vorsitzenden Wolfgang Duttlinger zur Seite. Schriftführerin ist Rosmarie Müller, Frauenvertreterin Irmgard Baumeister, Vertrauensperson für Sonderfürsorge Karl Hug, Beisitzer Wilfried Fechtig. Als Kassenprüfer wurde Harald Kohler gewählt.