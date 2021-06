von Wilfried Dieckmann

Ein schweres Gewitter, begleitet von Hagel und Sturm, tobte am Montagabend über Grafenhausen und hinterließ Schäden. Pflanzen in den Gärten wurden größtenteils zerstört, winterliche Verhältnisse mit Sturzbächen gab es auf den Straßen.

In solchen Fällen wird häufig von Weltuntergangsstimmung gesprochen. In vielen Orten im Hochschwarzwald, wie beispielsweise in Grafenhausen, konnte dieses Phänomen hautnah beobachtet werden. Alles fing harmlos an. Der Himmel verfärbte sich zunächst in ein seltsames Farbengemisch aus schwarz, gelb und braun. „Da kommt nichts Gutes“, meinte ein Nachbar treffend und begann eilends, Geranien vom Balkon und sonstige Topfpflanzen in Sicherheit zu bringen. Wie sich Minuten später zeigte, eine weise Entscheidung. Schwere Sturmböen wechselten sich mit Regen- und Hagelschauern ab.

Winterliche Verhältnisse gab es in Brünlisbach auf Straßen, Grünflächen und Fahrzeugen. | Bild: Wilfried Dieckmann

Hagelkörner von Kichererbsen- bis Mirabellengröße verstopften zahlreiche Gullis und Ablaufrinnen, Wassermassen stürzten bergab und bahnten sich gewaltsam ihren Weg. Innerhalb weniger Minuten gehörte die blühende Pracht in Gärten und auf Balkonen der Vergangenheit an. Nicht nur junge Kräuter-, Gemüse- und Salatpflanzen, auch stabilere Baumbestände und ganze Büsche wurden kurzerhand gehäckselt und abgeerntet. So manch ein Blühstreifen, der sich in den letzten Tagen als wahre Augenweide zeigte, liegt nun zerstört am Boden.

Winterliche Verhältnisse dominierten just am Tag des kalendarischen Sommeranfangs auf den Straßen. Nicht nur riesige Hagelkörner, insbesondere Laub und Pflanzenteile sorgten dafür, dass es quasi keinen freien Abfluss mehr gab, da alle in kürzester Zeit verstopft waren. Dennoch hatte Grafenhausen nach den Worten von Bauhofleiter Michael Lüber eher Glück im Unglück. „Andere Orte waren noch stärker betroffen“, wertete er die Nachrichtenlage aus dem Hochschwarzwald. Auch wenn Schneeräumer in den Garagen bleiben konnten, so hatten die Mitarbeiter des Bauhofs alle Hände voll zu tun, um Schäden zu beseitigen und allein die Abflussschächte an den Straßenrändern zu säubern.

Straßen in Grafenhausen verwandelten sich in kürzester Zeit durch ein Hagelwetter in eine Winterlandschaft. | Bild: Wilfried Dieckmann

Ausgespülte Straßenbankette müssen in den nächsten Tagen wieder verkehrstauglich hergerichtet und aufgefüllt werden. Die Kehrmaschine der Gemeinde war gestern den ganzen Tag im Einsatz, um heruntergeschlagene Blätter zu entfernen. An vielen unzugänglichen Stellen, wie am Rathausplatz, war der Laubbläser im Einsatz. „Größere Sachschäden sind uns bisher nicht gemeldet worden“, betonte Michael Lüber.