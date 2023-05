„Ihr erfahrt alles, was ihr schon immer über Energie wissen wolltet“, versprach Mimi Energy, die durch die unterhaltsame und informative Schulstunde führte. Unterstützt wurde sie durch den Raben Rüdi und Professor Pfiffikus. Der zeigte anhand eines Modell erst einmal anschaulich, wie Kohle entsteht. Dabei musst Mimi sehr zum Vergnügen der Kinder als Anschauungsobjekt herhalten.

Treibhauseffekt als Thema

Auch der Treibhauseffekt war ein Thema. Aber was kann man dagegen tun? Klar, auf erneuerbare Energien wie Sonne, Wind und Wasser setzen, da waren die Kinder schon gut informiert. Und ganz wichtig: Energie sparen. Wie viele energieverbrauchende Geräte alleine an einem Morgen in Betrieb sein können, zeigte ein Blick auf den Stromverteilerkasten der fiktiven vierköpfigen Familie Lehmann.

28 elektrische Geräte waren in Betrieb, unter anderem Kühlschrank, Haartrockner und Toaster. Aber ist das alles erforderlich? Nicht wirklich, eine Klobrillenheizung sei absolut überflüssig, hieß es. Und Wäsche kann man auf der Wäscheleine trocken. Der Kühlschrank eröffnet ebenfalls Einsparpotenzial, wenn man die Tür nicht länger als unbedingt nötig offenstehen lässt. Auch in der Schule ist Energiesparen möglich, zeigte Hausmeister Meier anschließend auf. Etwa durch mitgebrachte Trinkflaschen und Vesperboxen statt verpackter Snacks und Getränkedosen, deren Herstellung viel Energie verbraucht. „Dose geht in die Hose“, so der Kommentar von Mimi Energy. Mit Begeisterung waren die Kinder bei einem Quiz bei der Sache und fieberten den Fragen, bei deren Beantwortung sie ihr Wissen unter Beweis stellen konnten, entgegen. Und die Punkte, die es für jede richtig beantwortete Frage gab, wurden laut bejubelt.

Am Ende winkte jeder Klasse eine Urkunde, mit der die Schülerinnen und Schüler als Energieexperten ausgezeichnet wurden. Die Schulstunde der besonderen Art ging zu Ende mit einem Energie-Rap der Sunnyboys. Den Refrain „Wir sparen unsern Strom, wir sparen Energie, wie das geht, ist eine Frage der Umweltphantasie“, sangen die Kinder lautstark mit.

Zirkusreife Clownerien der Akteure, insbesondere von Mimi Energy, sorgten bei den Schülern immer wieder für viel Gelächter – unterm Strich eine informative und unterhaltsame Unterrichtsstunde.