von Wilfried Dieckmann

Die kulturelle Initiative „Kosmos Schwarzwald“, eine ganz besondere Wanderausstellung, ist demnächst zu Gast im Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen. Mehr als 20 zeitgenössische Künstler zeigen ab Freitag, 17. September, rund 60 Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Grafik, Bildhauerei und Objektkunst. Am Sonntag, 19. September, findet unter dem Titel „Schwarzwaldart – Kunst und ihre Wirkung gestern und heute“ eine begleitende Auftaktveranstaltung mit Uwe Baumann als Kulturtalk statt.

Initiator Uwe Baumann | Bild: Wilfried Dieckmann

Von Freitag, 17. September, bis Donnerstag, 7. Oktober, macht Kosmos Schwarzwald mit dem Ausstellungsprojekt „Kunst.Transport“ im Mitmachmuseum Grafenhausen Station. Mehr als 20 Künstler zeigen dabei ihre Werke – rund 60 Arbeiten werden zu sehen sein. Mit dabei sind auch die Grafenhausener Künstler Ralf Rosa und Simon Stiegeler. „Kunst.Transport – Kulturimpulse fürs Land“ ist ein neues Kosmos Schwarzwald-Projekt, bei dem Kunst zum Thema „Schwarzwald“ in Form einer gemeinschaftlichen Wanderausstellung ins Land getragen wird.

Die Ausstellung Das Ausstellungsprojekt „Kunst.Transport“ von Kosmos Schwarzwald ist von Freitag, 17. September, bis Donnerstag, 7. Oktober, im Mitmachmuseum Grafenhausen zu sehen. Die Veranstaltung Unter dem Titel „Schwarzwaldart – Kunst und ihre Wirkung gestern und heute“ findet am Sonntag, 19. September, ein Kulturtalk statt. Eintritt frei, Anmeldung bis 17. September per E-Mail (info@schwarzwaldhausdersinne.de) erforderlich.

Die Kunstschaffenden stammen aus verschiedenen Generationen und Nationen. In der Ausstellung bieten sie auf ihre jeweils eigene künstlerische Weise Impressionen und Impulse für einen zeitgenössischen, frischen und modernen Schwarzwald an. Sie laden so zur Begegnung und Resonanz mit dem Thema ein. „Dabei soll auch klar werden, dass Kunst geistiges Lebensmittel und besondere Inspiration für einen Kulturraum sein kann“, so der Ideengeber Uwe Baumann. Mit „Kunst.Transport“ ist somit nicht nur der materielle Transport von Werken gemeint, sondern auch der geistige Transport von Gedanken und Impulsen.

Das Projekt wird gefördert durch das Programm „Kunst trotz Abstand“ des baden-württembergischen Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Die Schirmherrschaft des Projektes hat der aus Grafenhausen stammende Soziologe und Politikwissen-schaftler Prof. Dr. Hartmut Rosa.

Am Sonntag, 19. September, findet unter dem Titel „Schwarzwaldart – Kunst und ihre Wirkung gestern und heute“ eine begleitende Auftaktveranstaltung als Kulturtalk statt. In dessen Rahmen gibt es zusammen mit Kosmos Schwarzwald-Initiator Uwe Baumann eine kleine Zeiten-Reise durch die Schwarzwälder Kunstgeschichte. Ganz im Mittelpunkt derselben steht die Wechselwirkung zwischen künstlerischem Schaffen und Zeitgeschichte sowie der jeweiligen Zeitwirkung.

Eine der Grundfragen darin: Wie kam es, dass der Schwarzwald in seiner nationalen und internationalen Wahrnehmung zum Bollenhut-Land wurde? Welche Rolle spielt die Kunst darin? Welche Auswirkungen hatten Filme auf die Verkaufszahlen von Schwarzwälder Schinken? Welche Künstler im Schwarzwald haben ab dem 19. Jahrhundert bis heute das Bild von Schwarzwald und dessen Wahrnehmung besonders mitgeprägt? An der offiziellen Eröffnungsveranstaltung gibt es auch kleine kulinarische Häppchen.