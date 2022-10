von Werner Steinhart

Die Filialgemeinde St. Ursula Ühlingen feiert ihr Patrozinium zu Ehren der heiligen Ursula am kommenden Sonntag, 23. Oktober. Zugleich werden die sieben Kirchenfenster mit Glasmalereien 100 Jahre alt. 1922 hat die Glasmalerei Protz und Ehret in Freiburg die Kirchenfenster erneuert. Bis dahin waren es klare Glasfenster mit verbleiten sechseckigen Butzenscheiben.

Das Fenster der heiligen Ursula bezahlte die Familie Felizian Probst. | Bild: Werner Steinhart

Die Fenster

Ühlinger Familien haben die neuen Fenster mit der Darstellung von Heiligen und der Heiligen Familie gestiftet. Die Kosten für die sieben Fenster beziffert der Vertrag von 22. August 1922 auf 45.700 Mark. Die Inflation kündigte sich an, bereits im Nachtrag vom 12. September wurde der Betrag auf 110.700 Mark berichtigt. Die Anordnung der Kirchenfenster ist durchdacht.

Das Bildnis mit dem Herz Jesu wurde gestiftet von A. und M. Brutsche, Kaufmann in Ühlingen. | Bild: Werner Steinhart

So befinden sich im Chorraum die Fenster mit den Bildnissen der Heiligen Familie, Jesus, Maria und Josef. Im Langhaus an der Nordseite sind die Darstellungen der heiligen Ursula und der heiligen Barbara. Nach dem Um- und Anbau der Kirche 1987 wechselten der heilige Konrad und der selige Bernhard von Baden von der Südseite zusätzlich auf die Nordseite.

Das Glasfenster mit der Dartstellung des heiligen Herzens Maria stifteten die Ühlinger Familien Villinger und Uhl. Leo Villlinger war Sägewerksbesitzer in Ühlingen. | Bild: Werner Steinhart

Die Glasmalereiwerkstatt

Unter Glasmalerei versteht man die Herstellung farbiger Fenster mit bildlichen Darstellungen. Sie hat einen besonderen Stellenwert in der Malerei. Die Firma Protz und Ehret Werkstätten für Glasmalerei und Bleiverglasung in Freiburg hat die sieben Glasfenster erneuert. Alfred Protz machte sich 1901 selbstständig und stellte zunächst Verglasungen für Profanbauten her.

Das Fenster mit dem heiligen Konrad, Bischof von Konstanz und Patron der Erzdiözese Freiburg, wurde gestiftet von der Ühlinger Möbelfabrik. | Bild: Werner Steinhart

1911 tat er sich mit Armand Ehret, der bei der Freiburger Glasmalerwerkstätte Helmle und Merzweiler gearbeitet hatte, zusammen. Das Unternehmen löste bald Merzweiler als führende Werkstätte in Freiburg ab und stellte Glasmalereien für mehr als 130 Kirchen vorwiegend in Südbaden her. Interessantes am Rande: die Glasfenster in der St. Laurentius Kirche in Brenden wurden von der Firma Merzweiler 1909 geschaffen, so kann man annehmen, dass Ehret bereits in Brenden tätig war. Protz und Ehret schufen 1915 auch die Glasfenster der St. Leodegar Kirche in Riedern a.W.

Die Stifter

Seit dem Mittelalter gab es immer Menschen, die der Kirche sakrale Kunstwerke stifteten, seien es Altaraufbauten, Bilder, Statuen oder Glasfenster. Die Kirche St. Ursula in Ühlingen erhielt vor 100 Jahren die neuen Kirchenfenster. Die neuen Fenster wurden von Ühlinger Familien gestiftet: das Fenster des heiligen Herzens Maria von den Familien Villinger und Uhl. Leo Villinger war Sägewerksbesitzer in Ühlingen.

Die Gebrüder Beringer hatten in Ühlingen fast ein halbes Jahrhundert eine Buntweberei. Sie stifteten das Fenster mit der Darstellung des heiligen Josef. | Bild: Werner Steinhart

Das Bildnis des heiligen Josef finanzierte die Familie Beringer. Die Gebrüder Beringer betrieben in Ühlingen eine Buntweberei. Das Bildnis des Herzen Jesu war eine Stiftung der Familie Brudsche, Kaufmann in Ühlingen, der das Kaufhaus führte, an dem heute der Edekamarkt steht.

Das Bildnis des seligen Bernhard von Baden stiftete die Gemeinde Ühlingen im Gedenken an die Opfer des Ersten Weltkriegs. | Bild: Werner Steinhart

Das Bildnis der Kirchenpatronin, der heiligen Ursula, stiftete Felizian Probst, das der heiligen Barbara die Familie Albrecht. Die Gemeinde unter Bürgermeister Jakob Gantert stiftete das Bildnis des seligen Bernhard von Baden im Gedenken an die Gefallenen und Vermissten des Ersten Weltkriegs. Die Gemeinde hatte zu dieser Zeit noch kein Kriegerdenkmal. Das heutige entstand erst 1952 im Gedanken an die Gefallenen beider Weltkriege.

Die Kirche

Die Grundlage der Filialkirche St. Ursula Ühlingen wurde 1591 mit dem Bau einer kleinen Kirche zu Ehren der heiligen Jungfrau und Märtyrerin Ursula geschaffen. 1790 wurde die baufällige Kirche erneuert und 1808 erweitert. 1923 folgte eine weitere Renovierung.

Als Kriegergedächtnisfenster wurde auch das Glasfenster mit der heiligen Barbara gestiftet von der Familie Frieder Albrecht. | Bild: Werner Steinhart

1950 bis 1951 wurde die Sakristei angebaut, neue Kirchenbänke eingebaut und die Orgel versetzt, außerdem die Empore gekürzt und die Deckengemälde restauriert. 1987 folgte der Umbau zur Kirche, wie sie heute besteht. 1989 wurde die neue Filialkirche geweiht.