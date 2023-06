Die Ortskernsanierung ist ein Jahrhundertwerk für Ühlingen. 2014 bis 2021 wurde ein Meilenstein in der Entwicklung der Schlüchttalgemeinde gesetzt. „Der Ort wurde zweifellos attraktiver, und es wurde für die kommenden Jahre ein Meilenstein gesetzt“, sagt Ühlingens Ortsvorsteher Klaus Müller. Dies soll am Sonntag, 9. Juli, mit einer Gewerbeschau und vielen Attraktionen gefeiert werden. Mit der Veranstaltung „Ühlingen-Birkendorf (er)leben“ wird sich das Dorf mit seinen vielen Facetten präsentieren. Veranstalter ist die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf.

Seit gut einem Jahr ist das Organisationsteam Klaus Müller, Birgit Rüde, Michaela Hog und Markus Steck dabei, den Tag des offenen Dorfes zu organisieren. Es war eine gewaltige Aufgabe, die es dabei zu bewältigen gab. Inzwischen sind die Vorbereitungen nahezu abgeschlossen. „Es wird eine Gewerbeschau, die es in diesem Ausmaß in Ühlingen noch nie gab“, verspricht Klaus Müller. An diesem Sonntag werde sich die Gemeinde mit Kreativität und Attraktivität öffnen. Es war für das Organisationsteam eine gewaltige Herausforderung, solch eine große Veranstaltung mit mehr als 70 Ausstellern zu organisieren und zu koordinieren, erklären die Mitglieder des Orga-Teams und stellen fest: „Es freut uns sehr, dass so viele mitmachen.“

Die Phasen der Sanierung 2014: Erster Abschnitt vom nördlichen Ortseingang zur Sparkasse.

2015: Zweiter Abschnitt von der Sparkasse zur Schlüchtbrücke.

2018: Dritter Abschnitt von der Schlüchtbrücke bis zur Einmündung Badstraße/Straße im Vorderdorf mit Sanierung der Kirchstraße zwischen Rathaus und Kirche und Einbeziehung des neuen Mehrgenerationenparks.

Kosten: Die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf investierte rund fünf Millionen Euro in das Gesamtprojekt. Rund die Hälfte wurde über Fördermittel und Kostenbeiträge refinanziert.

Vom neuen Sozialen Zentrum bis zum Gewerbegebiet „Baumwiesen“ erstreckt sich die Ausstellungsfläche, die in einzelnen Zonen eingeteilt wird. Ühlingen wird an diesem Sonntag autofrei sein. Die einzelnen Bereiche können daher nur zu Fuß oder mit einem Shuttlebus erreicht werden. Dieser fährt ständig die einzelnen Haltepunkte in den verschiedenen Zonen an. Für Besucher sind Parkplätze außerhalb des Orts eingerichtet.

Neben den Ühlinger Betrieben sind auch Betriebe aus Berau, Birkendorf, Hürrlingen und Untermettingen dabei. Ab 11 Uhr können sämtliche teilnehmenden Betriebe besichtigt werden und von 12 bis 17 Uhr sind an diesem verkaufsoffenen Sonntag alle Geschäfte geöffnet. Mit einem Handwerkermarkt präsentieren sich 16 Aussteller. Auf dem Kirchplatz sind sowohl Oldie-Traktoren als auch Oldtimerfahrzeuge und Motorräder zu sehen. Für die Kinder bieten sich der Abenteuerspielplatz und der Pumptrack an, ebenso steht eine Hüpfburg zur Verfügung, auch Kinderschminken ist angesagt. Die Trachtenkapelle Berau und die Birkendorfer Polka Punks unterhalten musikalisch an verschiedenen Orten. Fachvorträge bietet die Caritas im Sozialen Zentrum an, weitere Fachvorträge gibt es in der Sparkasse und über Energiesparmaßnahmen. Die örtlichen Vereine werden mit Getränke- und Essensständen auf der Gesamtfläche die Bewirtung übernehmen.

Die Veranstaltung: Ühlingen-Birkendorf (er)leben findet am Sonntag, 9. Juli, von 10 bis 18 Uhr statt. Um 10 Uhr ist der Festakt mit Gästen und der Trachtenkapelle Ühlingen im Mehrgenerationenpark. Um 11 Uhr folgt die Gewerbeschau mit Rahmenprogramm. Von 12 bis 17 Uhr ist dann der verkaufsoffene Sonntag bei den teilnehmenden Geschäften. Weitere Informationen im Internet unter www.gewerbeschau-erleben.de.