108 Besucher aus Ühlingen-Birkendorf wurden zum goldenen Jubiläumsfest in Machecoul-Saint Même herzlich empfangen. Bus-, Zug-, Privatautos und Flugreisende, sowie Radfahrer trafen pünktlich vor dem Saal in Valée du Tenu Machecoul ein.

Die Delegation der Radfahrer wurde mit einem Orden ausgezeichnet. In verschiedenen Gruppen sind sie nach Machecoul geradelt und legten 1.320, 1.248 ab Ühlingen und 450 Kilometer ab Orleans zurück. Von links: Marianne Buchmüller, Giséle Jaunatre, Andreas Wehle, Heidrun Schäfer, Paula Baumann, Ursula und Enrique Ortlieb, Matthias Wehle, Hans Baumann und Klaus Schäfer. | Bild: Roland Duval

Die Vorsitzende des französischen Komitees, Giséle Jaunatre, begrüßte die Gäste und ehrte die mit dem Rad Angereisten mit einem einen Orden für die sportliche Leistung. Nach dem Umtrunk ging es zu den einzelnen Gastgeberfamilien. Einige kennen sich seit Jahrzehnten, manche waren das erste Mal dabei.

Gute Stimmung bei schönstem Wetter herrschte beim Empfang der deutschen Delegation, die beim Salle Vallée du Tenu Machecoul-Saint Même pünktlich eingetroffen ist. Die beiden Busfahrer Siegfried Hepp und Thomas Malzacher (vordere Reihe 3. u. 4. von links) zeigten trotz langer Reise keine Müdigkeit. | Bild: Ursula Ortlieb

Die Partnerschaft Die Partnerschaftsurkunde wurde am 8. September 1973 in Machecoul von den damaligen Bürgermeistern Eugen Kaiser und Robert Girard unterzeichnet. Ansprachen während des 50-jährigen Jubiläums wurden für die deutschen Besucher von Karine Ebner, Jean Barreau, Blandine Sauvaget und Ingeborg Lestarquit übersetzt. Projekte, die sich aktiv für eine starke europäische Zivilgesellschaft einsetzen werden durch den deutsch-französischen Bürgerfond gefördert. Wie die Vorsitzende Partnerschaftskomitees Ühlingen-Birkendorf Marianne Buchmüller mitteilte, werden die Jubiläumsfeiern bezuschusst. Infos unter www.buergerfonds.eu

Bei herrlichem Wetter war der Ausflug am Samstag nach Pornic mit Spaziergang, Picknick und Bad im Meer ein Highlight. Der Freundschaftsabend wurde mit den Nationalhymnen von den Musikkapellen „Les Jeunes der Bourgneuf“ und Trachtenkapelle Ühlingen eröffnet.

Es ist Zeit für die Jugend: Zehn Jugendliche im Alter zwischen 11 und 23 Jahren nahmen bei den Jubiläumsfeierlichkeiten in Machecoul teil und bereicherten mit ihren Auftritten und Gesang das Festprogramm. Von links: Laura Ebner, Marielle Vogt, Evangeline Böhler, Alina Isele, Marius Gromann, Corinna Vogt, Elias Heizmann, Lennard Senglaub, Katharina Sellenmerten, Eleni Isele. Auf dem Bild fehlen: Sofie Villinger, Anja Probst, Lukas Böhler. | Bild: Lukas Böhler

Die europäische Hymne beider Kapellen dirigierten Lionel Blanchard und Mario Franke Arm in Arm vereint als Symbol für die Partnerschaft. Zehn Jugendliche und die beiden Vorsitzenden des Theatervereins Zeitschleuse Corinna Vogt und Lukas Böhler wirkten mit Tänzen und Liedern beim Programm mit und zeigten, dass sie auch französisch singen können.

Feuerwerk am Freundschaftsabend

Die Jugendlichen waren begeistert: Nette Gastgeber, leckeres Essen, Fußballspielen mit Franzosen und Schwimmen im Meer. „Wunderschön, wie man trotz anderer Sprache und Herkunft, sich so verbunden fühlen kann“, meinte Alina Isele. Das Feuerwerk am Freundschaftsabend und der eigene Auftritt, feiern und tanzen – das war was ganz Besonderes.

Mit einem zehnmiütigen Feuerwerk beim Saal Vallée du Tenu Machecoul-Saint Même wurde am Samstagabend die Anwesenden überrascht. Für viele war es ein Höhepunkt des unterhaltsamenh Abends. | Bild: Ursula Ortlieb

Eleni Isele aus Brenden durfte mit ihren Gastgebern in eine Schule, wo sie französischen Schulalltag schnupperte. „Wir freuen uns schon auf das Fest bei uns im August“, sagt Marielle Vogt. „Wir haben uns mit Kauderwelsch aus Französisch, Englisch und Deutsch gut mit den Franzosen verständigt“, erzählt sie.

Auch viele junge Gäste mit dabei

Über die vielen jungen Menschen aus Ühlingen-Birkendorf freute sich Bürgermeister Laurent Robin besonders. Seine erste Auslandsreise war 1977 nach Birkendorf, wo er verstanden habe, dass Kontakte zwischen den Menschen wichtig seien. Es sei an der Zeit, die nächste Generation für die Partnerschaft zu begeistern, damit sie mit Leben erfüllt bleibe. „Bei aller Verschiedenheit und manch unterschiedlichen Standpunkten hat sich in Krisen gezeigt, dass Europa für seine Werte zusammensteht“, so Robin.

„Es ist an der Zeit, dass junge Menschen unsere Partnerschaft weitherin mit viel Leben erfüllen. Trotz unterschiedlicher Meinungen und Standpunkte hat Europa gezeigt, dass wir für unsere Werte zusammenstehen“, bekräftigte in seiner Rede Laurent Robin der Bürgermeister von Machecoul-Saint Même. Von links: Blandine Sauvaget, Giséle Jaunatre, Marianne Buchmüller, Laurent Robin, Jean Barreau. | Bild: Ursula Ortlieb

Grüße des erkrankten Bürgermeisters Tobias Gantert überbrachte die Vorsitzende des Partnerschaftskomitees Marianne Buchmüller. Es gelte jetzt, die Partnerschaft die kommenden 50 Jahre weiter zu pflegen. Dies werde er aus Überzeugung und als Bürgermeister stets unterstützen.

Über ihre Erlebnisse mit der Jumelage sprach Marianne Buchmüller. Sie habe 16-jährig den Atlantik entdeckt und junge Leute und herzliche Gastfreundschaft in der Familie Hubert Preneau kennengelernt. Viele Jahre später freue sie sich, als Vorsitzende ihren Beitrag dazu leisten zu können.

Magnolienbäume sollen an Partnerschaft erinnern

Am Sonntagmorgen wurden im Parc de lEurope drei Jubiläums-Magnolienbäume eingeweiht.

Am Sonntagmorgen wurden drei Magnolien zum 50-jährigen Bestehen der Partnerschaft eingeweiht. Von links: Gemeinderat u. Ortsvorsteher Norbert Schwarz, Vorsitzende Freundeskreis Marianne Buchmüller, Gemeinderat u. Ortsvorsteher Klaus Müller, Vorsitzende des Partnerschaftskomitees Machecoul Giséle Jaunatre, Bürgermeister Laurent Robin und Übersetzer Jean Barreau. | Bild: Ursula Ortlieb

Im Anschluss erinnerten Emmanuel Leduc und Josef Kaiser an Personen, die sich für die Partnerschaft einsetzten und blickten auf die Anfänge der Partnerschaft zurück. Von Beginn an aktiv dabei, sind die beiden Verfasser der jeweiligen Festschriften. Emmanuel Leduc ist nach langjährigem Vorsitz des französischen Partnerschaftskomitees weiterhin als Vizepräsident engagiert.

Eine Ausstellung im Machecouler Tourismusbüro dokumentiert die Geschichte der Partnerschaft. Auf dem Platz zeigten die beiden Trachtengruppen aus Saint Etiennne de Mer Morte und Ühlingen historische Tänze in ihrer Gruppe und gemeinsam. Die beiden Musikkapellen gaben ein Platzkonzert.

Schritte der Partnerschaft wurden von Giséle Jaunatre und Marie-Jeanne Sorin-Clavier in einer Ausstellung präsentiert. | Bild: Ursula Ortlieb

Vor Abreise wurden T-Shirts in den Farben der Nationalflaggen ausgeteilt. Auf markierten Flächen bildeten die Anwesenden die Zahl 50, die von oben fotografiert wurde.

Das Partnerschaftskomitee verwirklichte eine besondere Idee: Als menschliches Logo in den Farben der Nationalflaggen für 50 Jahre Partnerschaft stellten sich die Jubiläumsteilnehmer auf und wurden von oben fotografiert. | Bild: Partnerschaftskomitee Machecoul-Saint Même

Zum Abschluss bedankte sich Vorsitzende Giséle Jaunatre emotional bei allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben, das bis ins Detail hervorragend funktioniert hat. Ihre Erleichterung war ihr deutlich anzusehen. Die schönen Tage in der Partnerstadt werden allen in guter Erinnerung bleiben.