von sk

Das Land Baden-Württemberg fördert die Sicherung der Wasserversorgung im Ühlingen-Birkendorfer Ortsteil Berau mit einer Million Euro. Darüber informiert das Regierungspräsidium Freiburg. Die Gesamtkosten liegen bei rund 1,2 Millionen Euro. Regierungspräsidentin Schäfer: „Es freut mich sehr, dass wir mit diesen Fördergeldern wesentlich dazu beitragen können, dass die Bürgerinnen und Bürger von Berau mit einer guten Wasserversorgung einen wichtigen Baustein für eine gute Zukunftsperspektive erhalten. Gerade in Zeiten des Klimawandels sind Investitionen in eine sichere Versorgungsstruktur für kleine Ortschaften im ländlichen Raum extrem wichtig.“

Ühlingen-Birkendorf Ühlingen-Birkendorf investiert in die Wasserversorgung Das könnte Sie auch interessieren

Um die Versorgung der Hochzone in Berau weiter zu optimieren, wird im neuen Hochbehälter Wasserschloss zudem der direkte Anschluss an die Zulaufleitung vom Hochbehälter Meschwies realisiert. Auch für die Löschwasserversorgung werden sich durch den Bau des neuen Hochbehälters Wasserschloss und der neuen hydraulischen Ausrüstung deutliche Verbesserungen ergeben. Damit wird die Versorgungsicherheit des Wasserversorgungsgebietes Berau deutlich erhöht. Die Bauarbeiten an den beiden Hochbehältern sollen 2022 begonnen und 2024 abgeschlossen werden.

Ühlingen-Birkendorf Warum die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf kräftig in ihre Wasserversorgung investieren muss Das könnte Sie auch interessieren

Die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf ist für die Trinkwasserversorgung von über 5.300 Menschen zuständig. Neben Wasser aus eigenen Quellen bezieht sie auch Trinkwasser vom Zweckverband Höchenschwanderberg und dem Zweckverband Hochschwarzwald. Für die Speicherung und Verteilung des Trinkwassers stehen insgesamt neun Hochbehälter und vier Pumpwerke zur Verfügung.