Es war ein äußerst anspruchsvolles Szenario, das sich die beiden Feuerwehrabteilungen Unter- und Obermettingen für ihre Herbstabschlussprobe ausgewählt hatten: ein Brand im Turm der St.-Jakobus-Kirche in Untermettingen, verursacht durch anstehende Wartungsarbeiten. Dass die beiden Feuerwehrabteilungen in der Bevölkerung eine große Akzeptanz besitzen, zeigte sich an der überaus großen Besucherzahl bei der Abschlussprobe. Mit im Einsatz dabei war auch das DRK Steinatal, das für die Verpflegung zuständig war.

„Es war für Euch eine große Herausforderung und Ihr habt durch gute Koordination und hervorragende Zusammenarbeit die angenommene, aber heikle Situation bestens gemeistert“, mit diesen Worten lobte der Gesamtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf, Oliver Kraus, die beiden Abteilungen. Die angenommene Szenerie bezeichnete Oliver Kraus nicht nur als anspruchsvoll, Kirche und Kirchturm in einer baulich verwinkelten Lage seien eine Herausforderung und eine besondere Schwierigkeit, gerade auch für die Atemschutzträger. Die verwinkelte, enge Wohnbebauung und die steilen Straßen sind wahrscheinlich die engste Stelle in ganz Ühlingen-Birkendorf, konstatierte Oliver Kraus.

Angenommen wurden Reparaturarbeiten im Kirchturm, bei denen es zu einem Brand kam. Zwei Monteure wurden in der Kirche vermisst. So stand für die zuerst eintreffende Untermettinger Feuerwehr die Menschenrettung an erster Stelle. Zwei Atemschutzträgertrupps suchten im Inneren der Kirche nach den Vermissten. Gleichzeitig galt es, einen ersten Löschangriff einzuleiten, das Wasser wurde aus dem am Kirchplatz stehenden Überflurhydranten entnommen. Mit einem Hydroschild wurden die naheliegenden Gebäude vor einem Übergreifen des angenommenen Feuers geschützt.

Währenddessen richtete die Obermettinger Feuerwehr eine weitere Wasserversorgung ein. Im Ernstfall müsste bei der Kirchturmhöhe die Drehleiter aus Tiengen zum Einsatz kommen, sie war angefordert, konnte aber wegen eines eigenen Einsatzes in Tiengen nicht ins Steinatal kommen. Daniel Blattert erklärte den zahlreichen Besuchern ausführlich das Geschehen. Zum Einsatz kam aber die DRK Bereitschaft Steinatal. Sie ist für die Verpflegung im Rahmen des Katastrophenschutzes im Landkreis zuständig. Das Team hatte für Zuschauer und Feuerwehrmitglieder eine leckere Kartoffelsuppe mit Wienerle und Brot zubereitet.

„Wir haben eine gute Probe gesehen“, lobte der stellvertretende Bürgermeister Wolfgang Frech die beiden Abteilungen und überbrachte die Grüße von Bürgermeister Tobias Gantert und dem Gemeinderat. Untermettingens Ortsvorsteher Daniel Schliffke dankte dem DRK und den Feuerwehren für ihren Einsatz, was für das Allgemeinwohl der Bevölkerung wichtig sei und den Bürgern Sicherheit gäbe. „Nächstes Jahr sehen wir uns in Obermettingen“, sagte Untermettingens Abteilungskommandant Sven Hainke.