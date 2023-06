Ühlingen-Birkendorf vor 1 Stunde

Überall wird für das Breitband gebaggert – aber wann kommt das schnelle Internet in die Häuser?

Ober- und Untermettingen haben bereits das Höchstgeschwindigkeitsnetz, derzeit stehen die Arbeiten am Brendener Berg an. Auch in Riedern und Hürrlingen soll bald gebuddelt werden. Ein Blick auf den aktuellen Stand.