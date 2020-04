von Wilfried Dieckmann

Die derzeit geltenden Regeln zur Einschränkung persönlicher Kontakte, um die Corona-Pandemie in Deutschland einzudämmen, erlauben keinen regulären Badebetrieb. Dies gilt nicht nur für Hallenbäder, sondern sowohl für den Schlüchtsee in Grafenhausen als auch den Naturena Badesee in Birkendorf.

Blick in die Zukunft Wie sich die Pandemie auf das Leben in den Kommunen des Oberen Schlüchttals auswirken wird, kann derzeit keiner vorhersagen: „Bei allen Aussagen handelt es sich um eine Momentaufnahme, die morgen schon wieder ganz anders aussehen kann“, so die Rathauschefs Tobias Gantert aus Ühlingen-Birkendorf und Christian Behringer aus Grafenhausen unisono. So kann auch derzeit keiner die Frage beantworten, wann die Badesaison in diesem Jahr beginnen kann.

Die politisch Verantwortlichen im Rothauser Land gehen jedoch davon aus, dass die Coronavirus-Pandemie bis zum Beginn der Badesaison, die je nach Witterung normalerweise im Wonnemonat Mai startet, noch nicht beendet sein wird.

Qualität des Badewassers

Sollten die Einschränkungen bei einem günstigen Verlauf der Pandemie gelockert und ein Badebetrieb möglich werden, stellt sich die Frage nach der Qualität des Badewassers im Hinblick auf eine Infektion mit Coronaviren. Der Eintrag von Coronaviren in Badegewässer durch infizierte Personen ist zwar möglich. Ob auf diesem Weg aber eine Ansteckung erfolgen kann, ist jedoch nicht geklärt. „Die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung ist nicht zuletzt wegen der Verdünnung im Wasser äußerst gering“, ist sich Birkendorfs Bademeister David Kowalle sicher.

Mit dieser Aussage steht der Fachangestellte für Bäderbetriebe im Einklang mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die derzeit keinerlei gesicherte Hinweise darauf hat, dass das SARS-Coronavirus-2 (SARS CoV-2) über den Wasserweg übertragen werde. „Es kann auch davon ausgegangen werden, dass steigende Wassertemperaturen und erhöhte Sonneneinstrahlung im Sommer zu einer noch stärkeren Inaktivierung möglicherweise in das Wasser eingetragener Viren führen wird“, so die Aussage des Bundesumweltamtes.

Rund um den Badesee bereiten Biber Probleme. | Bild: Wilfried Dieckmann

Auch wenn der Start der Badesaison noch nicht feststeht, Grafenhausen und Ühlingen-Birkendorf bereiten sich dennoch darauf vor. Am Schlüchtsee halten sich die Vorbereitungsarbeiten mit Reinigung der Uferbereiche in Grenzen. Kioskbetreiber Andreas Preiser steht in den Startlöchern. „Sobald grünes Licht von den Behörden kommt, können wir den Betrieb eröffnen“, meinte der Kioskchef auf Anfrage der Badischen Zeitung.

Intensive Arbeiten

Der naturnahe Naturena-Badesee dagegen benötigt insbesondere im Frühjahr vor der Saisoneröffnung arbeitsintensive Vorbereitungen. So muss das gesamte Wasser nicht nur im eigentlichen Beckenbereich, sondern auch im sogenannten Regenerationsteich abgelassen und gereinigt werden. Zwischenzeitlich hat Bademeister David Kowalle den für die Reinigung des Badewassers zuständigen Regenerationsteich nach dem Ablassen von Algen und sonstigen Einträgen befreit und die Kiesschichten mehrfach durchgespült. Auch die Uferbereiche wurden mittels Freischneider bearbeitet.

Als nächstes werden das Schwimmbecken sowie der Nichtschwimmerbereich abgelassen und intensiv mit einem Hochdruckreiniger gereinigt. Der vom künstlich modellierten Flachwasserbereich am Beckenrand in die Tiefe gerutschte Kies muss in Handarbeit aufgenommen und aus dem Becken entfernt werden. Auf dem Gelände des Badesees soll die Spielplatzanlage grundlegend erneuert werden, da die bestehenden Holzgeräte nicht mehr den Sicherheitsanforderungen genügen.

Die Spielplatzanlage beim Naturena-Badesse soll grundlegende erneuert werden, da die bestehenden Geräte aus Holz nicht mehr den Sicherheitsanforderungen genügen. | Bild: Wilfried Dieckmann

Geplant sind eine Wassermatschanlage, eine neue Umrandung der Fläche, ein Spielkombigerät sowie ein Sandspielturm. Kosten sind im Haushalt mit 30.000 Euro eingestellt, die möglichst auf 20.000 Euro reduziert werden sollen. Zwei neue Umkleidekabinen (13.000 Euro, bereits für 2019 veranschlagt) wurden bereits aufgerichtet.