von Ursula Ortlieb

Seit Beginn der Pandemie war für Familie Fischer in Birkendorf klar, sich an AHA-Regeln zu halten und Kontakte einzuschränken. Vor allem wegen Adrian (11), der an infektiösem Asthma leidet und wegen der 75-jährigen Oma, fürchtete man die Gefahr einer Ansteckung. Die beiden bekamen deshalb im Herbst trotz Mangel an Impfstoff eine Grippeschutzimpfung. Dennoch passierte, was nicht passieren sollte: Die ganze Familie war Anfang Dezember mit Corona infiziert. Wie konnte das sein?

Kreis Waldshut Die ersten 34 Senioren wurden im Kreisimpfzentrum in Tiengen geimpft. Termine sind bis 12. Februar ausgebucht Das könnte Sie auch interessieren

Zuerst sah es nach einer gewöhnlichen Erkältung aus, als Adrian zu husten begann. Der Gymnasiast hatte am Tag zuvor eine Nachricht bekommen, dass eine Mitschülerin am Klettgau-Gymnasium infiziert sei. Adrian und sein neunjähriger Bruder Lorenz blieben zu Hause. Die Mutter, Daniela Fischer, arbeitete alleine an ihrem Büro-Arbeitsplatz, und Familienvater Martin Fischer war die Woche davor im Homeoffice. Er sollte am nächsten Tag zur Arbeit in der Schweiz.

Kreis Waldshut/Kreis Lörrach/Schweiz Die Corona-Zahlen in den Landkreisen Waldshut und Lörrach und den grenznahen Kantonen am 26. Januar auf einen Blick Das könnte Sie auch interessieren

Da sein Arbeitgeber strengen Infektionsschutz vorschreibt und Martin Fischer sich nicht wohl fühlte, ging er zum Corona-Test. Dieser fiel positiv aus. „Ich bin aus allen Wolken gefallen, weil wir ja nirgends waren, wo wir uns hätten anstecken können“, erzählt Daniela Fischer. Auch sie wurde krank, hatte Kopf- und Gliederschmerzen, begleitet von hohem Fieber.

Grippeimpfung als Schutz

Alle Recherchen ließen vermuten, dass es Adrian wohl als Ersten erwischt hatte. Abstände im Schulbus und in der Mensa seien fast unmöglich einzuhalten. Sofortige Quarantäne für die ganze Familie folgte. Aus Sorge wurde schon vorher direkten Kontakt mit der Oma im selben Haus gemieden. Trotzdem wurde die 75-Jährige vier Tage später ebenfalls krank. Der Corona-Test beim Hausarzt bestätigte bei ihr sowie Daniela Fischer ebenfalls den Corona-Verdacht. Die Kinder wurden nicht getestet. „Ich nehme an, dass die Grippeschutzimpfung Adrian und meine Mutter vor einem schwereren Krankheitsverlauf bewahrt hat“, so Daniela Fischer. Der neunjährige Grundschüler Lorenz zeigte keine Anzeichen einer Infizierung.

Kinder vermissen Mitschüler

Bereits seit dem 7. Dezember haben Adrian und Lorenz keinen Präsenzunterricht mehr. Es fällt ihnen und ihren Eltern zunehmend schwerer, sich für das Lernen daheim zu motivieren. „Klar wären wir froh, wenn die Kinder wieder zur Schule gehen könnten. Sie leiden und vermissen die Mitschüler, und für uns als Eltern ist es eine tägliche Herausforderung mit Wochenplan, Programmen und Lernstoff. Wenn es aber gilt Menschenleben zu schützen, dann muss man einsehen, dass Bildung nachgeholt werden kann, ein Menschenleben kann man nicht mehr zurückholen“, sagt Daniela Fischer. Ein Nachholen des Lehrstoffs am Gymnasium wäre ihrer Auffassung nach mit einem Wechsel von G8 zu G9 zu erreichen und unbedingt wünschenswert.

Ühlingen-Birkendorf Homeschooling unter erschwerten Bedigungen: Gabriele Schmidt unterstützt Erstklässler aus Syrien beim Lernen Das könnte Sie auch interessieren

Nach Weihnachten waren in der Familie Fischer alle wieder gesund. Jetzt bestand Daniela Fischer beim Hausarzt auf einen Antikörpertest für die Kinder. Das Ergebnis war, dass beide Antikörper aufweisen und bestätigte den Verdacht, dass beide mit Corona infiziert gewesen waren.