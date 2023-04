65 Jahre sind keineswegs ein klassisches Jubiläum, und doch knüpft die Trachtenkapelle Obermettingen (TKO) an ihre Tradition an, alle fünf Jahre groß zu feiern. Und wieder wird Blasmusik in allen Facetten im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stehen. Mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Laurentius und einem anschließenden Festbankett wurde das Jubiläum eröffnet. Blasmusik nonstop wird es dann vom 18. bis 21 Mai im Festzelt beim Berghaus geben.

„Nichts ist so beständig wie der Wandel, und wer sich wandelt, besteht“, so der Vorsitzende der TKO Matthias Böhler. Die TKO hat sich in den 65 Jahren immer wieder gewandelt und ist ein positives Aushängeschild für den Ort. In den 65 Jahren ihres Bestehens trug die Trachtenkapelle Obermettingen zu einem positiven Image ihres Ortes weit über die Grenzen des Steinatals bei.

Die erste Zusammenkunft zur Bildung einer Blasmusik fand in Obermettingen am Sonntag nach Fasnacht 1958 im damaligen Rathaus mit 14 Interessenten statt. 14 tatkräftige junge Männer waren bestrebt, eine Blasmusik ins Leben zu rufen. Es war für den Vorsitzenden Matthias Böhler eine besondere Ehre, vier der damaligen Gründungsmitglieder zu ehren und für ihr Engagement vor 65 Jahren zu danken.

Ehrungen

„Ich bin sehr stolz, mit Egon Brogle ein noch aktives Gründungsmitglied für 65 Jahre Musizieren ehren zu können“, betonte Matthias Böhler und er fügte hinzu: „Dies ist schon etwas Besonderes.“ Egon Brogle ist ein Musiker aus Leidenschaft, der sich seit der Gründung für seine Trachtenkapelle eingesetzt hat, dazu zählen insbesondere auch die 35 Jahre von 1958 bis 1993 als Dirigent. „Wir danken dir für alles, was du für die TKO getan hast“, schloss Matthias Böhler seine Laudatio. In den Dank eingeschlossen wurden auch die drei weiteren Gründungsmitglieder, die lange Jahre musizierten: Karl Güntert, Herrmann Güntert und Benno Böhler. Als Dankeschön gab‘s für die Gründungsmitglieder eine Fahrt auf dem Schluchsee mit Brunch auf dem Unterkrummenhof.

Es ist schon außergewöhnlich: Die TKO hat in ihren 65 Jahren nur zwei Dirigenten. 1993 also vor 30 Jahren übernahm Horst Malzacher den Dirigentenstab aus den Händen von Egon Brogle. Ein neuer Musikstil war angesagt, doch Horst Malzacher übernahm auch Bewährtes. „Mit Augenmaß und Weitsicht, mit viel Idealismus und Verständnis leitet Horst Malzacher die TKO“, so Matthias Böhler. Er dankte dem Dirigenten für die 30 Jahre Dienst und äußerte den Wunsch: „Bleib so wie du bist.“ Als Dankeschön gab‘s einen Besuch der Bregenzer Seefestspiele. „Ihr seid ein wichtiger Bestandteil für den Ort“, sagte Ortsvorsteher Norbert Ebi und dankte für den Einsatz über all die Jahrzehnte. Dank für die 65 Jahre sprach auch Bürgermeister Tobias Gantert aus. Die Trachtenkapelle leiste einen großen Beitrag in der Dorfgemeinschaft und repräsentiere die Gemeinde nach außen. Alle fünf Jahre ein Musikfest zu veranstalten, stehe beispielhaft für den Zusammenhalt und die Aktivität der Trachtenkapelle.

Aushängeschild für den Ort

„Was wäre ein Fest ohne Begleitung durch Blasmusik“, betonte Felix Schreiner, Verbandspräsident des Blasmusikverbands Hochrhein. Er wünschte zum 65-Jährigen alles Gute und dankte der Trachtenkapelle Obermettingen für das, was sie Woche für Woche leiste. „Wir sind megastolz auf euch“, versicherte Heike Maier stellvertretend für alle Obermettinger Vereine. Sie bedankte sich mit den Worten: „Ihr seid immer zur Stelle, wenn wir euch brauchen.“ Der Musikverein Ober- Unterwangen unter der Leitung von Engelbert Siebler gratulierte beim Festakt der Trachtenkapelle Obermettingen musikalisch.