Vier Tage, vom 18. bis 21. Mai, wird die Trachtenkapelle Obermettingen ihr 65-jähriges Bestehen verbunden mit einem großen Musikereignis und einem großen Zeltfest feiern. Obwohl 65 Jahre keineswegs ein klassisches Jubiläum sind, knüpft die Kapelle an ihre Tradition, alle fünf Jahre groß zu feiern. Die Vorfreude bei den Musikerinnen und Musikern ist groß.

Alle fünf Jahre stellt sich die gleiche Frage nach einem solch‘ großem Feiern. Immer wieder endet die Diskussion mit einer positiven Zustimmung für ein solch großes Zeltfest. So auch vor rund zwei Jahren, denn die Organisation eines derartigen Festes braucht eine gewaltige Vorlaufzeit. Den Mitgliedern der Trachtenkapelle ist bewusst, dass die Organisation und Ausführung eine immense Kraftanstrengung mit sich bringt. Die besondere Stimmung in einem Festzelt und zufriedene Gäste wiegen das Ganze auf.

Die regelmäßige Veranstaltung des Festes hat auch pragmatische Gründe, weiß Vorsitzender Matthias Böhler. „Wenn wir einmal aussetzen würden, hätten wir es mit der Planung deutlich schwerer“, sagt er. „Wir greifen bei der Organisation des Musikfestes auf die Erfahrungen der vergangenen Jahre zurück. Auch können wir, was die Planung betrifft auf ein Feedback des vergangenen Festes zurückgreifen und Verbesserungen anstreben“, so Böhler.Was es dieses Mal schwierig machte, war die Planung in der Corona-Zeit, da man nicht voraussehen konnte, wann diese Zeit vorüber ist. Denn vor mehr als zwei Jahren begann man mit der Planung, wie die Bestellung des Zeltes oder der Stromaggregate. Was in Obermettingen selbstverständlich ist, dass alle Vereine und sehr viele Einwohner mithelfen, ebenso Bekannte aus den umliegenden Orten oder Verwandte. 320 Arbeitseinsätze sind zu bewältigen. Der Arbeitsplan für die vier Tage ist fertig, so das Vorsitzendenteam. Eine Mammutaufgabe für einen Ort, der gerade einmal 251 Einwohner zählt.

„Für die Bereitschaft der Bevölkerung mitzuhelfen, sind wir sehr dankbar“, so Böhler, der vor allem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Sven Gantert, Vorsitzender und Festwirt, hat eine gewaltige Logistik für die vier Tage zu bewältigen, angefangen vom Bestellen und Aufbau des Festzeltes bis hin zur Getränke- und Speisenorganisation. Paul Brogle, Vorsitzender und zuständig für die interne Organisation, ist verantwortlich für die Werbung und das Programm. Das kann sich sehen lassen. So gibt es nicht nur klassische Blasmusik mit Musikvereinen und Trachtenkapellen der Region, sondern auch Aufführungen rockiger Brassbands aus dem süddeutschen Raum unter dem Motto „Blosmusik rocks“ oder „We love rote Bollehüät volume 3“.

Das Musikfest sollen allen Freunden dieser Gattungen gerecht werden. In einigen Tagen werden im weiteren Umkreis von Obermettingen große Straßenbanner auf das Fest hinweisen. Fünf verschiedene fetzige Fotomotive zeigen dann den Weg nach Obermettingen.