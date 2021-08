von Ursula Ortlieb

Es ist Hauptsaison für Urlauber. Die Unterkünfte im Rothauser Land sind nahezu ausgebucht. Viele wollen nach dem Lockdown einen Tapetenwechsel. Gesund, genesen oder getestet heißt es bei Buchungen, auf die 3G müssen Gastgeber und Gäste achten. An der Auslastung habe Corona in der Hauptsaison nichts geändert, aber am Publikum.

Das Rothauser Land Ühlingen-Birkendorf und Grafenhausen sind seit 2003 die Ferienregion Rothauser Land, die mit den Tourist-Informationen in Rothaus und Birkendorf seit 2014 durch die Hochschwarzwald Tourismus GmbH betreut wird. Gastronomie und Übernachtungsbetriebe durften wegen der pandemiebedingten Schließungen (16. März bis 28. Mai 2020 und 1. November 2020 bis 27. Mai 2021) keine Gäste aufnehmen. In der Hauptsaison sind laut den Vermietern Unterkünfte gut ausgelastet. Viele der Urlauber scheuten Auslandsreisen. Wie auch Christel Liebwein vom Hotel „Sonnenhof-Sonnhalde“ bestätigt, machen mehr junge Gäste und Aktivurlauber aus dem Inland Ferien im Rothauser Land.

Kaum Gäste aus dem Ausland, stattdessen viele junge Aktivurlauber aus dem Inland kamen nach Ühlingen-Birkendorf. Der Anteil der Touristen aus Israel, der vor Corona hoch war, ging auf null zurück. Viele Gäste hätten sich wegen Corona für Ferien im Inland entschieden, sagt Benjamin Hauser von der größten Birkendorfer Pension mit mehr als 30 Betten.

Trotz großer Nachfrage, könne man ein Zimmer nicht mehrfach belegen. Acht Monate durften nur Berufstätige beherbergt werden. Nach der Öffnung bremste die Testpflicht den Restaurantbesuch aus. Die Gastronomie kam nur zögerlich in Fahrt, berichten die Wirte. Auch im vergangenen Jahr kam jüngeres Publikum ins Rothauser Land. Ob Hotel, Pension oder Ferienwohnung – alle Befragten waren zufrieden. Viele wären ohne die Corona-Pandemie eher ins Ausland wie Spanien, Italien oder die Türkei gereist.

Christina Fechtig von der Pension „Café Fechtig“ gibt an, dass Gäste 2020 längere Zeiträume gebucht haben als üblich. Das könnte daran liegen, dass man sich für weniger Reisen, dafür aber längere Aufenthalte entschieden habe. In diesem Jahr habe sich die Situation geändert. Reservierungen kämen kurzfristiger und für kürzere Zeiträume. Auf die Frage, ob sie ohne Pandemie gekommen wären, gaben drei von vier Touristen an, sich wegen Corona für Urlaub im Inland entschieden zu haben.

Gabriele Stuby und Kurt Schöck aus Freiberg am Neckar waren zwei Wochen in einer Ferienwohnung in Birkendorf, statt wie üblich vier Wochen in Spanien. Das Risiko, im Anschluss in Quarantäne zu müssen und nicht rechtzeitig am Arbeitsplatz und bei der Hochzeit des Sohnes zu sein, war zu groß.

Jens Pietrusky, Leiter der Intensivstation und Anästhesie aus Gronau, kommt schon seit Jahren in den Schwarzwald, der für ihn Ferienziel und Sehnsuchtsort seit Kindesbeinen ist. Er liebt die Landschaft und Freundlichkeit der Menschen, schätzt die Ruhe und Erholung in einer Ferienwohnung. Entspannen, Wandern, Radfahren und Schwimmen, hin und wieder essen gehen in einer der Gaststätten – was braucht man mehr? Seine Partnerin Mandy Flar sieht das genauso und will gar nicht woanders hin. Hier können sich die Beiden vom beruflichen Stress erholen.

Das junge Paar Martin Köppe aus Schwerin und Ulrike Redmann aus Rostock kam kurz vor dem ersten Lockdown zusammen. Daher kam für sie kein Auslandsurlaub infrage. Sie radelten im Vorjahr mit Gepäckservice am Bodensee von Ort zu Ort. „Wir sind auf den Geschmack gekommen, Süddeutschland besser kennenzulernen“, sagen sie. In diesem Jahr waren sie mit dem Auto an verschiedenen Orten, davon sechs Tage in Birkendorf. Zu Fuß erkundeten sie die Gegend und radelten um den Schluchsee und den Titisee. Die neue Birkendorfer Waldkugelbahn und den Naturena-Badesee fanden sie toll. „Wir kommen wieder“, sind sie sich einig. Wenn die Pandemie vorbei ist, möchten sie skandinavische Länder und Island kennenlernen.

Familie Kesten aus Zell an der Mosel war mit den Kindern drei Tage hier. Durch Bekannte hatten sie den Tipp bekommen und buchten kurzfristig eine Ferienwohnung. Vor Corona waren sie meistens in der Türkei. Momentan ziehen sie Urlaub in Deutschland vor. Salim Kesten habe eine schwere Covid-19-Erkrankung mit Krankenhausaufenthalt hinter sich und spüre noch Nachwirkungen. „Man kann auch in Deutschland schön Urlaub machen und sich erholen“, sagt die Familie.