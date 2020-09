Der 39 Jahre alte Tobias Gantert bleibt für weitere acht Jahre Bürgermeister von Ühlingen-Birkendorf. Bei der Wahl am Sonntag erhielt der Vater von drei Kindern 97,7 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 38,14 Prozent.

Der parteilose Tobias Gantert wurde vor acht Jahren zum ersten Mal in das Amt gewählt und war gestern der einzige Bewerber.

Tobias Gantert ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Nach dem Studium an der Verwaltungs-Hochschule Kehl war er beim Landratsamt Waldshut (Amt für Wirtschaftsförderung) sowie als Hauptamtsleiter in Ühlingen-Birkendorf und bei der Gemeindeprüfungsanstalt in Karlsruhe angestellt. Im Dezember erfolgt seine Vereidigung für die zweite Amtszeit als Bürgermeister.