von Elisabeth Baumeister

Optimistisch, mit dem Blick nach vorne gerichtet, hat Dominik Kalt die Hauptversammlung des Tennisclubs Schlüchttal eröffnet. „Nach zwei, relativ langen, Jahren begrüße ich Euch, und besonders Ortsvorsteher Klaus Müller zu unserer Versammlung herzlich.“ Dominik Kalt konnte sehr positiv aus der Jugendarbeit berichten. Das Angebot für Kinder lag in den Händen von Fabian Gut und Moritz Pfleghaar. Es wurde sehr gut angenommen. Besonders erfreulich ist der Zuwachs von 22 Kinder und Jugendlichen. „Eine bemerkenswerte Leistung von Euch Beiden,“ so Dominik Kalt. Für die Kinder soll wieder ein Hallentraining angeboten werden.

Über eine erfolgreich gespielte Runde konnte Markus Fechtig berichten. In der zweiten Bezirksliga sind die Damen 40 Meister geworden und aufgestiegen. Die Herren 60 haben in der zweiten Bezirksklasse einen guten 3. Platz belegt und die Herren, ebenfalls in der zweiten Bezirksklasse, haben den vierten Tabellenplatz erreicht. „Eine Jugendmannschaft zu melden, das wäre eine tolle Sache,“ so der Sportwart. Mit einem kleinen Rundenabschluss wurden die Erfolge der Saison gefeiert. Im Oktober wurden die Plätze winterfest gemacht. Neuer Platzwart ist Alexander Schweizer.

Über ein erfreuliches Plus in der Vereinskasse konnte der Kassierer Anton Schmidt berichten. Die perfekte Kassenführung wurde ihm von Elisabeth Gäng bestätigt. Der gesamten Vereinsführung konnte die Entlastung erteilt werden. Die anstehenden Neuwahlen hat Klaus Müller geleitet. Alle Kandidaten wurden von der Versammlung einstimmig gewählt. Michael Kremp und Moritz Pfleger sind die neuen Beisitzer. Das Vorstandsteam besteht aus dem Zweier-Team Grit Pfleghaar und Lena Brandau. Kassenprüferinnen Elisabeth Gäng und Angelika Schnabel.

Der Verein Der Tennisclub Schlüchttal wurde im Jahr 1979 gegründet. Er hat derzeit 55 Mitglieder, 40 davon sind jugendliche Mitglieder, 27 passive Mitglieder. Der Tennisclub Schlüchttal wird vom Zweier-Vorsitzenden-Team Grit Pfleghaar und Lena Brandau geleitet. Sportwart ist Markus Fechtig. Gemeldete Mannschaften: Damen 40 in der Zweiten Bezirksliga, Herren 60 in der Zweiten Bezirksklasse und die Herren der Zweiten Bezirksklasse.

Aus dem Vorstand ausgeschieden sind Erhard Brotz und Josef Kalt. Bei den beiden langjährigen Mitgliedern hat sich der TC bedankt. Josef Kalt war seit 2008 im Vorstand tätig und Erhard Brotz war zwölf Jahre der Vorsitzende. „Wir profitieren heute noch von Deiner Arbeit im Verein,“ so Dominik Kalt. Wegen Wegzug hat Dominik Kalt seinen Posten im Vorstands-Team aufgegeben. Grit Pfleghaar hat ihm für seine tolle Arbeit, die er für den Tennisclub Schlüchttal erbracht hat, gedankt. Ortsvorsteher Klaus Müller sprach, auch im Namen von Bürgermeister Tobias Gantert und dem Ortschaftrat, dem Tennisclub den Dank und die Anerkennung für die Vereinstätigkeit aus: „Die Anlage ist jederzeit bemerkenswert sauber und ordentlich.“ Er bat um Mithilfe bei einem Arbeitseinsatz, wenn der Steg über die Schlücht umgesetzt wird. Worte des Dankes hatte der scheidende Vorsitzende Dominik Kalt an alle, und besonders an die, die immer viel im Verborgenen leisten. „Im Tennisclub wird die Gemeinschaft gepflegt, das macht den Verein aus.“