Die künftige Nutzung des katholischen Pfarrhauses in Grafenhausen war bereits Ende 2022 Thema im Ort. Dabei ging es um die Frage, ob dort eine Tagespflege untergebracht werden könnte. Das Gebäude ist groß genug, um zusätzlich Platz für Wohnraum zu bieten.

Rolf Steinegger vom Caritasverband Hochrhein referierte in der jüngsten Gemeinderatsitzung über die Versorgungssituation älterer Menschen im Oberen Schlüchttal. Zusammengefasst sagte er, die Einrichtung einer zusätzlichen Tagespflege sei nicht realistisch, da in Häusern und Ühlingen noch genügend freie Kapazitäten vorhanden seien. Auch der Fachkräftemangel spreche dagegen. „Die derzeitigen Systeme bieten keine Antwort auf die Herausforderung der demografischen Entwicklung“, so seine These. Lösungen könnten aber durch die Anwendung neuer Ideen und Techniken gefunden werden. Dabei müsse die Frage „Was kann ein älterer Mensch oder Pflegebedürftiger noch selbst tun?“ im Mittelpunkt stehen. In Grafenhausen solle ein Lebens-Phasen-Haus entstehen, bei dem bereits beim Bau technische Einrichtungen installiert würden, um eine spätere mögliche Pflege der Bewohner zu unterstützen. „Dieses Innovationsmodell, von dem wir noch mehr benötigen, ist ein riesiger Schritt in die richtige Richtung“, betonte Rolf Steinegger.

Auch Bürgermeister Christian Behringer hält diesen neuen Ansatz im Wohnungsbau für einen richtigen Weg, der auch vom Grafenhauser Rat unterstützt werde. Er rief zudem den Jung und Alt (JA) Verein Mauchen in Erinnerung, der in Grafenhausen seit 2015 im Einsatz ist. Anfangs wurden rund 100 Stunden im Jahr geleistet, die sich bis heute auf 1239 Stunden summiert haben. Von der Gemeinde werde jede Stunde mit einem Euro bezuschusst. Wolfgang Duttlinger, der in kirchlichen Gremien beheimatet ist, begrüßt sogar eine weitergehende Förderung der Nachbarschaftshilfe wie vom JA-Verein geleistet. Mitarbeiter in der Seniorenpflege sollten generell vom Bürokratismus wie von der extremen Dokumentationspflicht entlastet werden. Ärztin und Gemeinderätin Barbara Bohl (Freie Wähler) kritisierte den Bürokratismus in der häuslichen Krankenpflege. Sie bezeichnete es als Energieverschwendung, wenn Mitarbeitende der Sozialstation neben allgemeinen Pflegeaufgaben nicht gleichzeitig auch noch die Zuckerwerte messen dürften. Barbara Bohl bemängelte die Verselbständigung von Sachbearbeitenden der Krankenkassen, die an Verordnungen der Ärzte immer herumkritisierten, so dass viel Zeit für unnötiges Nachfragen vertan werde. „Der vom Gesetzgeber eingeräumte Ermessensspielraum verursacht unnötigen Bürokratismus“, beklagte Bohl. „Wir kommen an einen Punkt, an dem wir so nicht mehr weiterarbeiten können.“ Das System Tagespflege sei der richtige Weg.