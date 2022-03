von SK

Von einer schwierigen Zeit für den SV Grafenhausen sprach Vorsitzender Daniel Stritt bei der Jugendjahreshauptversammlung. Er bedankt sich bei allen für die hervorragende Leistung. Wie es mit den Spielgemeinschaften weiter geht, werde sich nach den Verhandlungen mit den Vereinen in Bonndorf und Berau zeigen. Insgesamt werden 85 Spieler aus Grafenhausen sowie 48 Spieler aus Berau und Bonndorf betreut. Hierfür sind 25 Trainer im Einsatz. Die diesjährige Teilnahme am Turnier in der Partnergemeinde Combrit wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Auch die Aktivenspieler unterstützten die Jugend. Sie stellten sich bei Jugendspielen als Schiedsrichter zur Verfügung. Daniel Stritt lobte, dass in dieser schwierigen Zeit alle Trainer mit Leib und Seele bei der Sache waren. Es gingen auch keine Spieler in der Pandemie verloren.

Auch Grafenhausens Bürgermeister Christian Behringer lobte das Engagement des Vereins für die Gemeinde. Sein Dank ging auch an die Eltern für die hervorragende Betreuung der Kinder.

Bei den Wahlen zum Jugendvorstand wurden gewählt: Jugendleiter Kaiser Edgar, Stellvertretender Jugendleiter Sven Morath (bisher Ulrich Müller), Jugendkassiererin Eva Bächle (bisher Johannes Gänswein). Die Kasse wurde geprüft und einwandfrei geführt. In den Juniorenmannschaften spielen: A-Junioren acht Grafenhausener, drei Berauer, 14 Bonndorfer und ein Gündelwanger; B-Junioren 16 Spieler; C-Junioren zwölf Spieler; D-Junioren derzeit 20 Spieler; E-Junioren 19 Spieler; F-Junioren 16 männliche und eine weibliche Spielerin; Bambini zwischen 13 und 15 Spieler. Daniel Stritt freute sich, dass in diesen Monaten dem Vereine keine Spieler verloren gingen.

Unklar bleibt allerdings noch, ob der Kunstrasen des SV Grafenhausen an Pfingsten tatsächlich offiziell eingeweiht wird. Es werde wahrscheinlich etwas organisiert, erläuterte Daniel Stritt eine Frage. Gesucht werde ein Betreuer für das Vereinsheim, so der Vorsitzende. Bei Heimspielen werden zunächst der Verein die Bewirtung übernehmen. Es werde jemand gesucht, auf jeden Fall zum Putzen der Kabinen.