von Wilfried Dieckmann

Drei Nikolaus und Knecht Ruprecht-Teams des Sportvereins Grafenhausen (SVG) haben bei 20 Familien mehr als 65 Kindern Freude bereitet. Angesichts der Kontaktbeschränkungen gab es aber keinen Nikolausbesuch wie in früheren Zeiten.

Aktive des SVG mussten ihre Aktion gemäß den Corona-Verordnungen des Landes anpassen – Spontanität und Kreativität waren gefragt. So haben die Besuche alle im Freien stattgefunden. Dank der Einhaltung der gebotenen Abstandsregeln konnten funkelnde Kinderaugen auch in der schweren Corona-Zeit ermöglicht werden. Wie die Macher im Gespräch berichteten, haben die Familien gemeinsam mit den Kindern am Lagerfeuer, auf der Terrasse oder vom Balkon aus den Worten des Nikolauses und Knecht-Ruprechts gelauscht.

Doch auch die großen Fußballer waren begeistert: Gedichte, Gesangsaufführungen oder Musikstücke wurden von den kleineren und größeren Kindern „stolz aufgeführt“. Darüber hinaus wurden Nikolaus und Knecht Ruprecht mit Selbstgebasteltem überrascht. Geschenke gab es für Groß und Klein traditionell aus dem Jutesack, der jedoch nicht immer leer mitgenommen wurde: Nicht nur der eine oder andere Schnuller, auch eine Packung Windeln wechselte den Besitzer – sie wurden von den Kindern mitgegeben, weil sie diese nicht mehr nutzen wollten.

Die Idee, einen Nikolaus „To Go“ zu buchen, um Kinder und Familien in dieser schweren Zeit glücklich zu machen, und gleichzeitig Geld für die Vereinskasse zu generieren, stammte von Philipp Johnston, Torwart der 1. Mannschaft. Im November wurde der Einfall finalisiert, ein Aktionsteam aus den Reihen der Fußballer konnte problemlos zusammengestellt werden. Von den Akteuren des Neujahrstheaters und auch einigen begabten Schauspielern der Mannschaften wurden problemlos drei Teams gebildet. Kostüme wurden organisiert, Flyer und Plakate entworfen, damit die Werbetrommel gerührt werden konnte.

Anfragen kamen aus den Landkreisen Waldshut und Hochschwarzwald. Sofern es die Kapazität zuließ, wurden die Besuche auch in den Nachbargemeinden Bonndorf, Blasiwald, Dachsberg und Birkendorf durchgeführt. Einen Teil des Erlöses möchte der SVG dem Kindergarten St. Bernhard in Grafenhausen übergeben. „Alle Familien waren so glücklich über den Besuch von Nikolaus und Knecht-Ruprecht, sodass die ersten Buchungen für nächstes Jahr bereits eingegangen sind.“ Der Sportverein dankte allen Familien für die Unterstützung und natürlich auch für die Spenden, die in die Vereinskasse fließen: „Nur gemeinsam kommen wir gut durch die Krise“, meinten die Nikolaus und Knecht Ruprecht-Teams unisono.