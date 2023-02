Zur Hauptversammlung sind die Mitglieder des SV Berau zusammengekommen. Vorsitzender Patrick Matt freute sich, dass sie ohne Corona-Beschränkungen wieder im Stammlokal stattfand. Er blickte auf ein aufregendes Jahr zurück. Schriftführer Daniel Maier gab einen Überblick auf ein fast normales Jahr. Neben sportlichen Aktivitäten fanden zahlreiche Veranstaltungen statt. Musste der Ostertanz ausfallen, fand der Hammeltanz statt. Alteisen und Altpapier wurden gesammelt. Außerdem gab es eine Weihnachtsfeier in Riedern.

Flutlichtanlage: Fakten und Daten zur Flutlichtanlage erläuterte der Vorsitzende. Die Anlage wurde durch 435 Stunden Eigenleistungen um mehr als 5000 Euro günstiger als der Kostenvoranschlag. 72.635 kostete die Anlage mit acht Strahlern, die je nach Bedarf auch einzeln eingeschaltet werden können. Die Zuschüsse vom Badischen Sportbund und Gemeinde belaufen sich auf 25.050 Euro. Dank galt Sponsoren und Unterstützern.

Fakten und Daten zur Flutlichtanlage erläuterte der Vorsitzende. Die Anlage wurde durch 435 Stunden Eigenleistungen um mehr als 5000 Euro günstiger als der Kostenvoranschlag. 72.635 kostete die Anlage mit acht Strahlern, die je nach Bedarf auch einzeln eingeschaltet werden können. Die Zuschüsse vom Badischen Sportbund und Gemeinde belaufen sich auf 25.050 Euro. Dank galt Sponsoren und Unterstützern. Sport: Eine Aktivmannschaft und eine Damenmannschaft waren am Start. 93 Kinder und Jugendliche sind aktiv. Bambini, F- und E-Jugend trainieren in Berau. Es werde immer schwieriger, Jugendtrainer zu finden. Spielgemeinschaften der D-, C- und B-Jugend mit Grafenhausen haben sich bewährt, so Jugendleiter Uwe Brutschin. Die A-Jugend sei in Gemeinschaft mit Grafenhausen-Bonndorf auf gutem Weg. Jugendtraining vermittle den Kindern Spaß am Fußball und werde weitergeführt. Von Verletzungspech der ersten Mannschaft in der Kreisliga B4 berichtete Trainer Robert Villinger. Sechs Spieler seien ausgefallen. Mit dem fünften Tabellenplatz trotz dünner Personaldecke sei man zufrieden. Aktuell stehe die Mannschaft auf dem zweiten Platz. Er hoffe, dass die Fitness wieder stabil bleibe. Bei der Damen-Mannschaft lasse die Anwesenheit beim Training zu wünschen übrig. Trainer Luigi Culotta möchte seine Abschlussrunde erfolgreich abschließen, wenn er wie Robert Villinger zum Rundenabschluss nicht mehr zur Verfügung stehe.

Peter Meyer führte 28 Jahre lang die von ihm initiierte Gruppe Jedermänner als Abteilung des Sportvereins Berau. | Bild: Ursula Ortlieb

Jedermänner : Initiator der Abteilung war Peter Meyer, der sie seit Beginn 1994 leitete. Wie der Name sagt, kann jeder mitmachen. Ziel der Gruppe ist ein breites sportliches und gesellschaftliches Angebot. Im November 2022 übernahmen Kurt Isele, Gunter Engelhardt und Bernhard Maier die Leitung. Mit 55 Anlässen leistete man 2022 ein ordentliches Pensum. So stand das Beachvolleyballturnier, Tischtennis, Badminton, Schwimmen, Ausflüge, Wanderungen und vieles mehr auf der Agenda. Herbert Meyer berichtete über 46 Treffen der separaten Alten- Jedermänner, bei denen Spaß und Bewegung im Vordergrund stand.

Initiator der Abteilung war Peter Meyer, der sie seit Beginn 1994 leitete. Wie der Name sagt, kann jeder mitmachen. Ziel der Gruppe ist ein breites sportliches und gesellschaftliches Angebot. Im November 2022 übernahmen Kurt Isele, Gunter Engelhardt und Bernhard Maier die Leitung. Mit 55 Anlässen leistete man 2022 ein ordentliches Pensum. So stand das Beachvolleyballturnier, Tischtennis, Badminton, Schwimmen, Ausflüge, Wanderungen und vieles mehr auf der Agenda. Herbert Meyer berichtete über 46 Treffen der separaten Alten- Jedermänner, bei denen Spaß und Bewegung im Vordergrund stand. Kassenbericht 2022: Den Kassenbericht legte Sarah Hepp vor. Der Kredit für Heizung und Umbau wurde getilgt. Der Kassenstand ist durch die Investition der Flutlichtanlage gesunken und ein Kredit von rund 36.000 Euro wurde aufgenommen. Der Hammeltanz brachte einen finanziellen Erfolg. Weitere wichtige Einnahmen brachten Altpapier- und Alteisensammlungen.

Den Kassenbericht legte Sarah Hepp vor. Der Kredit für Heizung und Umbau wurde getilgt. Der Kassenstand ist durch die Investition der Flutlichtanlage gesunken und ein Kredit von rund 36.000 Euro wurde aufgenommen. Der Hammeltanz brachte einen finanziellen Erfolg. Weitere wichtige Einnahmen brachten Altpapier- und Alteisensammlungen. Wahlen: Der Vorstand wurde unter Leitung von Ortsvorsteher-Stellvertreter Ralf Jehle neu gewählt. Laut Satzung besteht die Leitung aus zwei gleichberechtigten Vorsitzenden. Aktuell bleibt es Patrick Matt als alleinigen Vorsitzenden, da keiner sonst kandidierte. Anja Moosmann wurde als Kassenprüferin gewählt. Dominik Jehle schied turnusgemäß aus.

Der Vorstand wurde unter Leitung von Ortsvorsteher-Stellvertreter Ralf Jehle neu gewählt. Laut Satzung besteht die Leitung aus zwei gleichberechtigten Vorsitzenden. Aktuell bleibt es Patrick Matt als alleinigen Vorsitzenden, da keiner sonst kandidierte. Anja Moosmann wurde als Kassenprüferin gewählt. Dominik Jehle schied turnusgemäß aus. Ehrungen: 50 Jahre gehören Horst Küpfer, Klaus Kempf und Karlheinz Fechtig dem SV an. Für 25 Jahre wurden Tobias Krämer, Markus Hundrup, Matthias Holzmann, Georg Isele und Peter Böhler in Abwesenheit geehrt. Patrick Matt und Tobias Böhler dankten den Anwesenden mit Urkunde und Präsent. Von Patrick Matt und Ralf Jehle gab es Dank und Lob für das Engagement.