Ühlingen-Birkendorf vor 9 Stunden Suppe löffeln für den guten Zweck Erlös des Mittagstisches in der Pfarrei St. Margareta geht an den Tafelladen in Bonndorf. Firmlinge beteiligen sich an der Bewirtung

Schon lange war das Haus der Begegnung in Birkendorf beim Einfachessen am Suppensonntag in der Fastenzeit nicht mehr so gut gefüllt wie in diesem Jahr. Bild: Annika Kling