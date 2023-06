Die Renewable Energy Systems Group (RES Deutschland Group) untersucht als Projektierer von Windkraftanlagen (WKA) sechs potentielle Anlagenstandorte auf Gemarkung Bonndorf (östlich und westlich von Ebnet). Fünf weitere potentielle Flächen liegen auf Gemarkung Grafenhausen (nördlich der L170 zwischen Balzhausen und Rothaus, Balzhausen Nord, südlich L170 Brünlisbach Ost, Buggenried Nord und Staufen).

Die artenschutzfachlichen Untersuchungen an den sechs Standorten bei Ebnet, zwei davon im Staatswald, sind angelaufen, bestätigte Markus Kissing, Mitarbeiter der Windkraft Schonach GmbH, eine RES-Tochter, auf Anfrage. Der Zeitplan, diese Untersuchung bis Jahresende abzuschließen, werde voraussichtlich eingehalten werden können. Bislang haben sich auf den untersuchten Flächen keine relevanten Artenfunde ergeben, die als Ausschlusskriterium einer Fläche zur Nutzung als WKA-Standorte herangezogen werden könnten, fasst Markus Kissing als erstes vorläufiges Ergebnis zusammen. Dies könne sich bis Ende der Untersuchung allerdings noch ändern. Nach Abschluss der Untersuchungen werde es voraussichtlich eine öffentliche Vorstellung geben, in einer Gemeinderatsitzung oder einer Info-Veranstaltung.

Zeitplan für Untersuchungen

Der Zeitplan für die Untersuchungen und eine Projektumsetzung sieht 2023/24 Artenschutzuntersuchungen und Windmessungen vor. Das Genehmigungsverfahren soll 2024/25 angegangen werden und die Projektausschreibungen (nach Erneuerbare Energien Gesetz) 2025/26 erfolgen. Die Bauphase ist für 2026/27 vorgesehen und eine Inbetriebnahme schließlich 2027.

Am 23. Mai fand in dem Gebiet ein Treffen zwischen den Vertretern der Firma RES, Forstbezirksleiter Thomas Emmerich, Vertretern der Naturschutzvereine BUND und NABU und des Dialogforums Energiewende und Naturschutz statt. Insgesamt elf Windkraftanlagen mit einer Nabenhöhe von 199 Metern und einer Gesamthöhe von rund 290 Metern sind in dem Gebiet denkbar. Zwei der Anlagen wird möglicherweise die Badische Staatsbrauerei Rothaus als Betreiber finanzieren.

In Grafenhausen wird an Möglichkeiten an der Erreichung der politisch gesetzten Klimaziele mit Hilfe von an Land erzeugter Windenergie gearbeitet. Noch bis zum 26. Juni befindet sich der Planungsvorschlag zur punktuellen Änderung des Flächennutzungsplanes Windenergie in Offenlage. Insgesamt fünf Flächen im Gebiet der Gemeinde Grafenhausen sind im Planentwurf zur Nutzung für Windenergie vorgeschlagen. Der Gemeinderat hatte in öffentlicher Sitzung am 26. Januar dieses Jahres den Planentwurf angenommen und der Offenlage zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit zugestimmt. Ende März passierte der Planungsvorschlag auch die Abstimmung des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Oberes Schlüchttal zur Offenlage einstimmig. Wenige Tage später veröffentlichte die Gemeinde die unverbindliche Ausschreibung zur Angebotsabgabe für Projektierer für die Fläche Brünlisbach Ost, die mit 196,5 ha die größte der potentiellen Windenergienutzungsflächen ist und sich weitestgehend in Gemeindebesitz befindet. Für die Fläche wurde ein sogenanntes Pooling-Verfahren festgelegt. Die Abgabefrist für die Ausschreibung lief am 30. Mai aus. Markus Kissing bestätigte im Gespräch ein RES -Interesse an dieser Fläche.

Bürgermeister Christian Behringer hofft, noch vor der Sommerpause mit dem Gemeinderat einen Projektierer benennen zu können, wie der Rathauschef anlässlich der Sitzung des GVV äußerte. Vier Windkraftanlagen seien in dem Gebiet schon denkbar, hatte Christian Behringer in der Gemeinderatssitzung im Januar gemeint. Die Offenlage des Planungsvorschlages erfolgte am 24. Mai.

Für die Gemarkung Bonndorf hatte der Gemeinderat bereits sehr früh auf eine Flächenfestlegung verzichtet – Vorhaben von Windkraftanlagenbauern sind nun privilegiert.