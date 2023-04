Grafenhausen will durch die Installation weiterer Photovoltaik-Anlagen auf kommunalen Gebäuden die Stromkosten reduzieren. Die Gemeinde investiert mehr als 100.000 Euro in weitere Anlagen. Auf der Kläranlage, die mit rund 122.000 Kilowattstunden im Jahr zu den größten kommunalen Stromverbrauchern gehört, wurden auf den in Richtung Süden gerichteten Dächern zwei Flächen mit PV-Anlagen bestückt.

Der erzeugte Strom in der Größenordnung von rund 32.000 Kilowattstunden wird komplett selbst verbraucht. Die Investitionen amortisieren sich dadurch nach rund fünf Jahren. Im Haushalt sind dafür 20.000 Euro eingestellt. Der Auftrag wurde vom Gemeinderat einstimmig zum Angebotspreis von knapp 23.000 Euro vergeben.

Auch auf dem Dach der Nahwärmezentrale soll ebenfalls eine PV-Anlage mit 40 Kilowatt/Peak installiert werden. Der Auftrag wurde zum Nettopreis von knapp 56.000 Euro vergeben. Etwas mehr als 65.000 Euro brutto soll die PV-Anlage auf dem Dach des Schwarzwaldhauses der Sinne mit 35 Kilowatt/Peak kosten.