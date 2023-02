Die Ühlinger Stiegele-Chatzen haben längst ihre Krallen gewetzt und wollen auf sanften Pfoten närrisch schnurren. Geschnurrt und gefaucht wird auch wieder in der Narrenzeitung.

Die örtliche Fasnacht liegt den Chatzen am Herzen, sie wird von der Vereinsgemeinschaft zusammen mit der SG Schlüchttal und der Trachtenkapelle Ühlingen ausgerichtet. Neu ist der Fasnachtssamstag, 18. Februar, mit einer Neuauflage des Preismaskenballs „Next Generation“. Geplant ist, so Vorsitzende Sandy Schäuble, „ein amüsanter Abend“ in der etwas verkleinerten Schlüchttalhalle. Jede darf bei einer kleinen Karaoke-Show einen Song auf der kleinen Bühne zum Besten geben, Voraussetzung ist Kostümierung. Der beste Darsteller wird mittels einer Abstimmung gekürt. Dazu gibt es einen DJ für Unterhaltung. Der Eintritt ist frei.

Die Senioren freuen sich auf ihre Seniorenfasnacht am heutigen Mittwoch, 15. Februar im Pfarrsaal, natürlich mit Programm. Non-Stop-Programm gibt‘s dann für die Stiegele Chatzen und natürlich auch den Narrenrat am Schmutzigen Donnerstag, 16. Februar. Um 8.45 Uhr treffen sich die Narren beim Narrenbaum, um die Schule, den Kindergarten und das Rathaus zu schließen. Dann wird auf dem Platz vor dem Rathaus die Fasnacht ausgerufen.

Um 18 Uhr ziehen die Chatzen beim Hemdglunkiumzug mit, begleitet von der Trachtenkapelle Ühlingen, nachdem ab 16 Uhr auf dem Kirchplatz zu einem Warm-up mit Barbetrieb eingeladen wird. Am Abend findet der Hexen- und Hemdglunkiball im Bistro statt. Am Fasnachtssonntag, 19. Februar treffen sich die Narren um 15 Uhr dann in der Schlüchttalhalle zum Kindernachmittag mit Spielstationen für die Kinder, im Anschluss gibt‘s eine Kinderdisco. Am Fasnachtsmontag, 20. Februar geht es ab 13 Uhr mit dem Umzug durchs Dorf, für die Kinder ein Angebot mit Wurst und Wecken, und ab 20.11 Uhr steigt der Höhepunkt: der bunte Abend in der Schlüchttalhalle.

Am Dienstag, 21. Februar, findet ab 14 Uhr dann noch der Frauenkaffee im Narrenhüsle statt. Ab 19 Uhr werden der Narrenbaum gefällt und der Rathausschlüssel zurückgegeben. Schluss gemacht mit der Fasnacht wird am Samstag, 25. Februar, ab 18.30 Uhr auf der Hermannschau mit dem Fasnachtsfeuer.