von Werner Steinhart

Es waren für die Narren ungewöhnliche Jahre, betonte die Präsidentin der Ühlinger Stiegele Chatzen, Sandy Schäuble in der Hauptversammlung. „Ob es eine richtige Fasnacht 2023 geben wird, vermag ich noch nicht zu sagen“, so Sandy Schäuble. Was sie aber mit Sicherheit ankündigte, war, dass sie und ihr Vize Gerhard Albicker ihre Vorsitzenden Ämter 2023 zur Verfügung stellen werden. Es gilt innerhalb des kommenden Jahres für Nachfolger zu sorgen.

Das Vereinsjahr begann ungewöhnlich mit der Fasnachtseröffnung am 11.11. und der Neuaufnahme junger Stiegele Chatzen, man sah sich zum ersten Mal wieder gemeinsam. Doch aus der Planung für eine Dorffasnacht wurde dann nichts. Und so freute man sich, dass es doch letztlich noch einen Mini-Schmutzigen Donnerstag auf dem Kirchplatz gab, mit obligatorischer Schlüsselübergabe vom Bürgermeister.

Die Narrenzeitung wurde verteilt und das Fasnachtsfeuer konnte stattfinden. Das Fasnachtsbrauchtum brachte den Grundschülern in Birkendorf und Ühlingen Klaus Müller nahe. Sandy Schäuble dankte allen Chatzen für das gute Miteinander. Es war ein Rückblick auf eine „kleine Saison“, den Schriftführerin Patricia Elcic gab und mit einer positiven Bilanz konnte Kassiererin Michaela Hog aufwarten.

Park in Flammen: Ein besonderes Event planen die Narren: Unter dem Motto „Park in Flammen“ soll der neue Mehrgenerationenpark im Herzen Ühlingens mit Leben erfüllt werden. „Es soll ein gemütlicher Sommerabend werden“, prognostizierte Narrenpräsidentin Sandy Schäuble und appellierte an die Chatzen: „Wir sind auf eure Hilfe angewiesen.“ Und die Narren sind natürlich dabei. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) durchgeführt. Am 2. Juli solls im Mehrgenerationenpark romantisch werden mit Feuerschalen, Fackeln und einer Feuerschau. Da das Spektakel in Ortsmitte stattfindet, sind die Narren bereits mit den Anwohnern in Kontakt und diese zeigten sich einverstanden mit „Park in Flammen.“

Erhaltung des Kulturguts Fasnacht

Ortsvorsteher Klaus Müller freut sich über das Engagement des Narrenvereins, zusammen mit der HTG Veranstaltungen im Mehrgenerationenpark durchzuführen. Müller überbrachte die Grüße der Ortschaft und von Bürgermeister Tobias Gantert und dankte dem Verein für die Erhaltung des Kulturgutes Fasnacht. Die Grüße der Schlüchttal Narrenvereinigung überbrachte Präsident Timo Schäuble, der sich über die Aktivitäten der Ühlinger Narren freute und er betonte, dass die Narrenvereinigung froh ist mit den Stiegele Chatzen weiterhin ein aktives Mitglied zu haben.

Ehrungen: Die Hauptversammlung des Narrenvereins Stiegele Chatz Ühlingen bot den Rahmen für Ehrungen langjähriger aktiver Mitglieder. Ausgezeichnet wurden von Narrenpräsidenten Sandy Schäuble für zehn Jahre Mitgliedschaft, Johannes Berendt für 15 Jahre Simone Gantert, für 25 Jahre Matthias Gantert, Marco Gutknecht, Siegfried Schäuble, Christine Schäuble. Für 35 Jahre Gerhard Albicker. Die Hauptversammlung ernannte ihn zusätzlich zum Ehrenmitglied der Stiegele Chatzen.