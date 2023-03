Im Rahmen eines virtuellen Treffens im Hagehus hat Bürgermeister Christian Behringer den Spendenerlös der jüngsten Aktion „Dorf der 1000 Sterne“ in Höhe von 14.101 Euro an Karl-Heinz Ritzdorf, den Verwaltungsleiter der DRK-Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Bad Neuenahr, übergeben.

An der kleinen Feier nahmen neben Verwaltungsmitarbeiterin Carina Moor und Aktionsleiterin Anita Müller-Berthold sowie mit Marita Bücklers, Franz Boll und Fridolin Gatti auch viele aktive Beteiligte der Spendenaktion „Dorf der 1000 Sterne“ teil. Ritzdorf rief die Auftaktveranstaltung der Aktion im vergangenen Jahr auf dem Rathausplatz in Erinnerung, an der er selbst teilnehmen durfte. Er sei nicht nur beeindruckt, sondern auch sehr gerührt gewesen, mit welchem Engagement sich so viele Menschen an der Aktion beteiligt hätten. „Nach der Spende in Höhe von mehr als 22.000 Euro im Vorjahr nun noch einmal 14.100 Euro, ich finde keine Worte und kann mich nur bei allen Beteiligten im Namen der Patienten der DRK-Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Bad Neuenahr bedanken“, sagte der Geschäftsführer erfreut. Er versicherte nochmals, dass von der Gesamtsumme ausschließlich die betroffenen Kinder und Jugendlichen direkt profitieren werden. „Das hilft uns, Materialien zu beschaffen, die über dem Standard liegen und nicht von der öffentlichen Hand finanziert werden“, hob Ritzdorf hervor. Nicht unerwähnt ließ er den momentanen Stand der Arbeiten an der Klinik nach der Flutkatastrophe, die eineinhalb Jahre zurückliegt. Seine Kolleginnen und Kollegen seien zwischenzeitlich angesichts der noch immer bestehenden Provisorien „müde geworden“. Es passiere nach seinen Worten immer noch zu wenig. So sei die Straße vor der Klinik noch immer ein Trümmerfeld, und das Gebäude selbst befinde sich immer noch im Rohbau. Er hoffe sehr, dass zumindest bis zum Sommer eine teilweise Nutzung möglich sein werde. „Angesichts dieser Tatsache ist es erfreulich, dass es noch Menschen gibt, die das Ahrtal nicht vergessen haben“, so Ritzdorf.

Als weitere größere Anstrengung komme hinzu, die Mitarbeiter in der Klinik weiter zu motivieren, „das Schiff nicht zu verlassen“. Der Geschäftsführer lud alle an der Aktion Beteiligten ein, sich selbst ein Bild von der Situation zu machen und das Ahrtal zu besuchen.