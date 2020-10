von Werner Steinhart

Das Brendener Herbst- und Schlachtfest musste in diesem Jahr wegen der Corona Pandemie ausfallen. Es ist seit 28 Jahren ein Höhepunkt im Jahreslauf des Ortes und Anziehungspunkt auf dem Brendener Berg, ein Fest, das längst über die Grenzen der kleinen Berggemeinde bekannt geworden ist. Zwei Tage lang konnte man in dieser ganzen Zeit die deftige Brendener Schlachtplatte genießen und das bei viel zünftiger Blasmusik.

Doch in diesem Jahr war alles anders, dennoch gab es für die Freunde und Liebhaber des Herbst- und Schlachtfestes doch eine Alternative. Es musste nicht auf die Brendener Schlachtplatte verzichtet werden. Die Musiker der Trachtenkapelle Brenden boten die hausgemachte Schlachtplatte in einem Liefer- und Abholservice an.

Die deftige Brendener Schlachtplatte wird ans Auto gebracht. | Bild: Sigrid Enderle

Zahlreiche Schlachtplatten, das aus 165 Kilogramm Brendener Herdöpfel zubereitete Kartoffelpüree sowie mehr als 100 Kilogramm Sauerkraut waren innerhalb von vier Stunden verkauft. Die Abholung erfolgte unter Einhaltung der Hygienebestimmungen rund um die Brendener Dorfhalle. Dabei konnten die Wartenden bei herbstlichem Traumwetter die grandiose Alpensicht genießen.

Für eine Überraschung sorgten vier Ühlinger Musikanten, die, unter Einhaltung der Abstandsregeln, neben der Essensausgabe für Unterhaltung sorgten. Die Musiker hoffen nun auf ein „normales“ Herbst- und Schlachtfest 2021, wenn bei zünftiger Blasmusik und deftiger Schlachtplatte die 30. Auflage stattfinden soll.