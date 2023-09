Diamantene Hochzeit feiern in Hürrlingen Liselotte und Ekkehard Blank am heutigen Donnerstag. Vor 60 Jahren haben sie im damals noch selbstständigen Hürrlingen standesamtlich geheiratet. In der Pfarrkirche St. Leodegar in Riedern am Wald wurden sie von Pfarrer Franz Erlinspiel kirchlich getraut. Ekkehard Blank ist gebürtiger Hürrlinger und hat die Hürrlinger Volksschule besucht. Bereits mit 14 Jahren hat er seine Mutter verloren. Nach der Schulzeit hat Ekkehard Blank die berufliche Laufbahn bei der Post eingeschlagen. Als Postschaffneranwärter wurde er 1960 nach Schönau im Wiesental abgeordnet und hat dort bei seiner Tätigkeit im Zustelldienst seine spätere Frau Liselotte kennengelernt.

Liselotte Blank, geborene Hils, ist in Schönau geboren und in Tunau mit einer Schwester und einem Bruder aufgewachsen und auch zur Schule gegangen. Nach der Schulzeit hat sie dann bis zur Hochzeit in der Weberei in Schönau gearbeitet. In der jungen Familie mit zwei Söhnen wurde zehn Jahre lang der Vater von Ekkehard Blank versorgt und gepflegt.

Berufliche Stationen des „Pöstler Ekkehard“ waren Waldshut, Tiengen, Schönau, Lörrach und von 1974 bis zu seinem Vorruhestand im Jahr 1997 als Betriebsleiter auf dem damaligen Postamt in Ühlingen. Seine Frau war während seiner Ühlinger Zeit für die Sauberhaltung der Diensträume zuständig. Das Ehepaar Blank war im Dorf und für die Gemeinde in vielen Bereichen jahrelang überaus aktiv. Liselotte Blank gehört zu den Gründungsmitgliedern des Turnvereins Hürrlingen und der katholischen Frauengemeinschaft Riedern am Wald. Ekkehard Blank war als Spieler und im Vorstand beim FSV Riedern am Wald aktiv. Er hat sich außerdem 34 Jahre im Ortschaftsrat von Hürrlingen und 23 Jahre als Ortsvorsteher für die Belange im Ortsteil Hürrlingen eingesetzt. Er war in der Pfarrgemeinde St. Leodegar Riedern am Wald 33 Jahre Pfarrgemeinderat und 15 Jahre Pfarrgemeinderatsvorsitzender.

Ekkehard Blank hat zudem 42 Jahre lang den Mesner-Dienst in der Pfarrgemeinde St. Leodegar ausgeübt. Seine Frau hat in dieser Zeit die „Kirchenwäsche“ gepflegt. Den Festtag feiert das Jubelpaar mit den beiden Söhnen Stefan und Jürgen mit Waltraud, dem Enkel Julius und vielen Bekannten und Verwandten mit einem Dankgottesdienst in der Pfarrkirche St. Leodegar.