von Ursula Ortlieb (uor)

Autofahrer sind zum Leidwesen der Anwohner auf der Ortsdurchfahrtsstraße in Birkendorf, aus Richtung Grafenhausen kommend, oft viel zu schnell unterwegs. Meistens wird erst 300 Meter nach Ortseinfahrt das Tempo gesenkt. In Birkendorf-Hecke war ein mobiles Blitzgerät im Einsatz, das flexibel eingesetzt wird. Es wurde wegen seiner Größe und des auffälligen Standorts von manchen Verkehrsteilnehmern für einen verspäteten Maischerz gehalten. Aufgrund geschlossener Gastronomiebetriebe dürfte das Verkehrsaufkommen geringer als sonst gewesen sein.

Ergebnisse der Radarkontrolle

Zur Radarkontrolle in Birkendorf teilte Tobias Herrmann vom Amt für Kultur und Öffentlichkeitswesen des Landratsamts Waldshut Folgendes mit: Bei durchgeführten Messungen mit einem semistationären Anhänger in Birkendorf im Zeitraum vom 3. bis 7. Mai wurden ortseinwärts Richtung Ühlingen 3720 Fahrzeuge gemessen und dabei lediglich acht Verstöße festgestellt; ortsauswärts Richtung Grafenhausen wurden 3713 Fahrzeuge gemessen und 47 Verstöße festgestellt. Das entspricht einer Quote von 0,74 Prozent an Geschwindigkeitsverstößen.

Ühlingen-Birkendorf Der Abenteuerspielplatz an der Schlücht ist mehr als 25 Jahre alt, nun soll er attraktiver werden Das könnte Sie auch interessieren

Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 76 Stundenkilometern statt des zulässigen Tempo 50. Hierfür erwartet den betreffenden Autofahrer ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro, ein Punkt im Verkehrsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot.