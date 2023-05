Mit der Organisation wurde natürlich rechtzeitig begonnen. „Wir wissen ja, dass an Pfingsten unser traditionelles Turnier ansteht. Da besteht quasi Urlaubsverbot“, sagen die beiden Vereinsvorsitzenden Kevin Rosa und Felix Gatti lachend. So sei es kein Problem, für das Turnier genügend Helfer zu haben. „Doch besonders die Mitglieder der Altherren-Mannschaft bringen sich hier ein. Ohne sie wäre es schon schwieriger“, stellen Rosa und Gatti heraus.

Für die Anmeldungen werden die ersten Informationen schon gut drei Monate vorher herausgegeben. „Wir müssen halt noch ein paar Mal nachhaken, dann aber kommen die Anmeldungen“, sagt Gatti. 18 Mannschaften haben am Firmenturnier teilgenommen, noch einmal 18 beim Elfmeterschießen und 13 beim Grümpelturnier. Viele der Mannschaften beim Firmenturnier haben den Termin fest in ihrem Plan. Da ist auch etwas Ehrgeiz dahinter, weiß Kevin Rosa. Wenn dann die Handwerksfirmen gegeneinander antreten, gehe es schon auch um etwas Prestige. Und es spielen aktive Fußballer aus verschiedenen Mannschaften beim Turnier zusammen. Der Spaßfaktor steht aber klar im Vordergrund. Elfmeterschießen und Grümpelturnier sind extra für Nicht-Fußballer: In einer Gruppe einfach mal aufs Tor schießen und dabei viel Spaß miteinander haben. Das lief am Samstagabend von ganz allein rund. Auch beim Grümpelturnier am Sonntag stand für die Mannschaften die Gaudi im Vordergrund. Sogar aus Dachsberg und Lauchringen war je eine Mannschaft gekommen.

Fans, Freunde, Neugierige, Jung und Alt kamen zusammen – gemeinsam genoss man die Geselligkeit. Auch die Jüngsten mischten mit, und sei es nur, indem sie sich einen Ball schnappten. Nach dem sportlichen Teil ging es bis in den frühen Morgen im Festzelt weiter.