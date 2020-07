Nach Angaben der Polizei war ein 16-Jähriger gegen 16 Uhr mit seiner 125er-Maschine in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und zunächst mit der entgegenkommenden BMW eines 55-jährigen Mannes kollidiert. Danach prallte der Jugendliche mit seiner Daelim noch gegen die Triumph einer ebenfalls entgegenkommenden 53-jährigen Motorradfahrerin. Der Unfallverursacher und der 55-Jährige wurden mit Rettungshubschraubern in verschiedene Klinken geflogen. Bei ihnen besteht laut Polizei Lebensgefahr. Die Motorradfahrerin wurde mit schweren Verletzungen stationär im Krankenhaus in Waldshut aufgenommen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehr als 12.000 Euro. Eine Fachfirma reinigte die Straße von ausgelaufenen Betriebsstoffen.