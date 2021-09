von Ursula Ortlieb

Wissenschaftlich ging es beim Sommerferienprogramm der Gemeinde am Naturena-Badesee für 15 Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahren zu. „Forschen und entdecken am Wasser“ mit Geowissenschaftlerin Amanda Frings und Geobiologin Franziska Ziller hieß es am See, der mit dem Regenerationsteich und der Schlücht ideale Bedingungen bot, mit den kleinen Forschern das Wasser genauer unter die Lupe zu nehmen.

Wasseruntersuchungen mit Amanda Frings vermittelte den Kindern Wissen mit Spaßfaktor. | Bild: Ursula Ortlieb

Franziska Ziller und Amanda Frings hatten sich am Spielplatz kennen gelernt und festgestellt, dass sie Ähnliches studiert hatten. Franziska Ziller war noch auf der Suche nach einer Mitstreiterin für ihre Idee „Forschen und Entdecken am Wasser“, und Amanda Frings sagte sofort zu.

Was gibt es an Leben im Regenerationsteich? Dieser Frage ging Amanda Frings mit den Kindern nach und vermittelte ihnen Wissen aus der Natur. | Bild: Ursula Ortlieb

Unter Anleitung wurden mit den Kindern mit Hilfe eines Probenehmers Wasserproben entnommen und mit Hilfe eines Gewässeruntersuchungssets auf verschiedene Parameter wie Nitrat, pH-Wert und so weiter untersucht. Unter Anleitung von Amanda Frings wurden die Untersuchungen von den Kindern selbst durchgeführt und ausgewertet.

Wissenvermittlung mit Spaßfaktor gab es am 26. August in Birkendorf mit Amanda Frings und Geobiologin Franziska Ziller. 15 Kinder nahmen an dem interessanten Nachmittag an der Schlücht und am Regenerationsteich des Naturena Badesees teil. Links Franziska Ziller mit ihrer Gruppe an der Schlücht. | Bild: Ursula Ortlieb

Außerdem erforschten die Kinder die Schlücht auf kleine Lebewesen. Es wurden Schlamm und Sand gesiebt, Steine umgedreht und Tiere auf Blättern entdeckt. In Becherlupen konnten diese genauer beobachtet und besprochen werden. Im Anschluss wurde der Kreislauf des Wassers erklärt, und jedes Kind bastelte einen eigenen kleinen Wasserkreislauf in einem Einmachglas, welches mit nach Hause genommen werden durfte. So fand der Nachmittag für die Teilnehmer einen runden Abschluss mit Wissenserweiterung über natürliche Vorgänge im Wasser.