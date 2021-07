von Wilfried Dieckmann

„Es dürfte keine Überraschung sein, dass die Zahlen angesichts der Corona-Pandemie gesunken sind“, so Kathleen Mönicke, Leiterin des Schwarzwaldhaus der Sinne, in ihrem Rechenschaftsbericht im Gemeinderat Grafenhausen. Im vergangenen Jahr kamen rund 4000 Besucher weniger in das Mitmachmuseum, auch bei den Gruppenbesuchen und Führungen musste ein Minus verzeichnet werden. „Zehn Wochen Schließung haben Spuren hinterlassen, dann folgte die zweite Schließung im November für weitere sieben Monate“, betonte die Museumsleiterin.

Insgesamt hatten sich im Mitmachmuseum Schwarzwaldhaus der Sinne die Besucherzahlen seit der Eröffnung 2014 zumindest bis Ende 2019 stetig nach oben bewegt. Wie Leiterin Kathleen Mönicke in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats informierte, stieg die Anzahl der Besucher nach fünf Jahren von 3844 auf 17.969 (hinzugerechnet werden müssen im Jahr 2019 noch 842 Besucher der Künstlerausstellung „Steckenpferde“). Im Jahr 2020 mussten aufgrund der Corona-Epidemie Rückgänge verzeichnet werden, der Aufwärtstrend war beendet. Insgesamt besuchten das Museum nur noch 13.889 Besucher (8809 Normalzahler, 5056 Nichtzahler durch die Hochschwarzwald-Card und noch einmal 24 Personen mit der Schwarzwald-Card).

Schließungen hinterlassen Spuren

Die pandemiebedingten Schließungen vom 17. März bis zum 29. Mai haben Spuren hinterlassen. Nach einem Aufwärtstrend im Sommer und Herbst folgte nach den Worten von Mönicke ein weiterer Tiefschlag, das Museum musste vom 1. November 2020 bis zum 23. Mai 2021 für nahezu sieben Monate die Eingangstür geschlossen halten.

„Corona hatte aber auch etwas Gutes, anonymisierte Kontaktdaten konnten in dieser Zeit ausgewertet werden und erlaubten Aufschluss über die Herkunft der Gäste“, informierte Mönicke. Demnach kamen von 2189 erfassten Kontakten 2070 Besucher aus dem Inland. Der größte Teil kam mit 1238 Museumsbesuchern aus Baden-Württemberg, gefolgt von Rheinland-Pfalz und Saarland 188, Nordrhein-Westfalen 166, Bayern 165, aus Berlin und den neuen Bundesländern 137, aus Hessen 95, aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen kamen 55.

Kathleen Mönicke gab dem Gemeinderat einen Sachstandsbericht über das Mitmachmuseum. | Bild: Wilfried Dieckmann

Insgesamt habe es neun verschiedene Veranstaltungsformate gegeben. Darunter vier Ausstellungen sowie die Eröffnung des neuen Resonanzraumes. Während des zweiten Lockdowns bis zum 23. Mai 2021 wurde der Museumsflyer neugestaltet, auch sind Videos über das Internationale Künstlersymposium „Zeit im Wandel“ entstanden.

Weiterhin wurden zum Thema Resonanz zwei weitere Videos mit Hartmut Rosa und Simon Stiegeler gedreht. Öffentlichkeitsarbeit habe es unter anderem mit Fragen rund um die Sinne von Menschen und Tieren mit einer Wissens-Challenge für die App Museum Stars gegeben.

Auch in den sozialen Medien sowie mit einem E-Mail-Newsletter war das Mitmachmuseum trotz Schließung präsent. Wie die Leiterin weiterhin informierte, gab es auch mehrere Online-Ausstellungen sowie virtuelle Führungen mit Simon Stiegeler. Für das laufende und das nächste Jahr sind viele Projekte in Arbeit.