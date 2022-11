Ühlingen-Birkendorf vor 6 Stunden So wird eines der ältesten Gebäude Ühlingens nun genutzt Das Gebäude aus dem 17. Jahrhundert wird saniert. Dort haben künftig eine Tagespflege, Essen auf Rädern und die Sozialstation ihr Domizil, außerdem gibt es acht barrierefreie Wohnungen.

Die Arbeiten am historischen Gebäude Witzhalderstraße in Ühlingen gehen in die Endphase. Am Samstag, 26. November, wird das Soziale Zentrum mit einem Tag der offenen Tür seiner Bestimmung übergehen. In dem sozialen Zentrum ist die Sozialstation und eine Tagespflege untergebracht und acht barrierefreie Wohnungen entstanden. | Bild: Werner Steinhart