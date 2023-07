Junge und ältere Besucher informierten sich auf dem weitläufigen Gelände über die Leistungskraft der heimischen Unternehmen. Dominik Seidler, einer der Mitorganisatoren der „Grafhuser Vielfalt“, zeigte sich zufrieden über das Interesse und das Informationsangebot der Aussteller.

„Uns ist es gelungen, zu zeigen, was wir in Grafenhausen alles zu bieten haben“, unterstrich Mitorganisator Dominik Seidler. Das Interesse an der „Grafhuser Vielfalt“ sei groß.

Und da hat Grafenhausen wirklich einiges im Portfolio. 55 teilnehmende Betriebe, Firmen und Vereine repräsentierten einen Querschnitt durch die vielfältigen Angebote, die es in der Gemeinde gibt. Das bezieht sich nicht nur auf Gewerbebetriebe und Handwerk, sondern ebenso auf Dienstleistungen, Institutionen und die zahlreichen Vereine der Gemeinde. Besucher bekamen so einen Eindruck von den Möglichkeiten und dem Leben in Grafenhausen. „Solch ein Überblick ist für die Werbung von Fachkräften wichtig“, erläuterte Dominik Seidler. Auch das Azubi-Quiz wurde angenommen. Auf dem weitläufigen Gelände im und rund um das Gewerbegebiet verteilten sich die Besucher. Das Bähnle wurde gerne als Transportmittel auf dem Gelände angenommen. Die Besucher hatten so bequem die Möglichkeit, an verschiedenen Haltepunkten ein- oder auszusteigen. Große, gar riesige Maschinen gab es zu bestaunen, Fertigungsverfahren wurden erläutert, über Angebote der Firmen informiert.

Dank des umfangreichen kulinarischen Angebotes verteilt über das gesamte Ausstellungsgelände musste kein Besucher hungern oder dürsten. So herrschte überall eine gute Stimmung, informative und lockere Gespräche wurden geführt, und die ein oder andere Fachsimpelei gab es natürlich auch.

„Es war ein tolles Miteinander aller Akteure bei der Veranstaltung“, betonte Dominik Seidler. Den vielen Besuchern wurde ein vielfältiges Spektrum aus verschiedensten Bereichen der Gemeinde Grafenhausen gezeigt.