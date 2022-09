von Ursula Ortlieb

Das Gremium Ortschaftsrat hat die auf die Ortschaft bezogenen Interessen der Bürger, die im Ortsteil wohnen, zu vertreten. Er ist in wichtigen Angelegenheiten zu hören, hat beratende Funktion und ein Vorschlagsrecht in wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsteil betreffen. Dass die Räte und Rätinnen darüber hinaus oft praktisch anpacken, um Projekte zu realisieren, haben sie in der Vergangenheit schon oft bewiesen. Zum einen werden kleinere Projekte auf diese Weise kostengünstig, weil meist ehrenamtlich, realisiert, zum anderen werden dem Bauamt und Bauhof Arbeit erspart. So zeigte Ortschaftsrätin Marianne Buchmüller in diesem Sommer wieder viel Tatkraft, die der Allgemeinheit zugute kommt.

Ortschaftsrätin Marianne Buchmüller (links) plante und leitete die Neuanlegung der Abfallentsorgungsstelle beim Friedhof Birkendorf und fand dabei auch Unterstützung durch Ehrenamtliche, sowie den Spender Holzwerk Braun für die Holzeinfassung. Eine Stelle mit Split für Wege zwischen den Gräbern sind ebenfalls jetzt gut sichtbar angelegt. | Bild: Ursula Ortlieb

Ausgangspunkt war die teure Entsorgung von gemischten Abfällen auf dem Friedhof. Besonders falsche Entsorgung und Vermischung von Grünabfällen mit Plastik führte immer wieder zu aufwendiger Mehrarbeit für den Bauhof und hohe Entsorgungskosten für die Gemeindekasse. In der Box für organische Abfälle waren oft unsachgemäß entsorgte Kränze mit nicht kompostierbaren Materialien, Gestecke und Müll enthalten. So mussten derart vermischte Grünabfälle teuer als Sondermüll entsorgt werden.

Der Metallkorb für Plastik und Kerzenhülle wurde durch Container ersetzt und bei der Ablagestelle für Grünabfälle positioniert. | Bild: Ursula Ortlieb

Bei ihren regelmäßigen Besuchen auf dem Friedhof suchte Ortschaftsrätin Marianne Buchmüller eine Lösung des Problems, das schon länger Thema im Ortschaftsrat Birkendorf war. Auf ihren Vorschlag hin wurde nun die bisherige bei schlechtem Wetter schwerer zugängliche Grünabfallbox, sowie der Metallkorb für Plastikmüll ersetzt. Die Ortschaftsrätin zeichnete dazu ihre Vorstellungen auf und Architekt Daniel Hirzle übertrug diese kostenlos mit eigenen Ergänzungen ins CAD-Programm.

Ortschaftsrätin Marianne Buchmüller plante und leitete die Neuanlegung einer praktikablen Mülltrennung beim Friedhof Birkendorf. Gut beschriftet sollte jetzt für jeden klar sein, wo Grünabfälle, Plastik, Kränze und Restmüll zu entsorgen sind und kann seinen Beitrag zur Kostenersparnis und Umweltschutz bringen. | Bild: Ursula Ortlieb

In Zusammenarbeit mit der Verwaltung fungierte die Ortschaftsrätin auch als Bauleiterin. Weitere Ehrenamtliche führten Arbeiten aus. So montierten Ortsvorsteher Norbert Schwarz und sein Sohn Michael die Holzbretter an der neuen Betonbox, die vom Holzwerk Braun gespendet wurden. Die Betonarbeiten wurden zuvor von der beauftragten Firma Hirzle ausgeführt. Die Mitarbeiter des Bauhofs ersetzten die alte Splitvorratsbox durch eine neue. Die Kosten für Beton- Metall- und Bauhofarbeiten am neuen Entsorgungsplatz dürften schätzungsweise zwischen 12.000 und 15.000 Euro liegen. Eine Endabrechnung liegt noch nicht vor.

Die neue Vorrichtung ist nun fertiggestellt. Für jeden deutlich beschriftet, übersichtlich gekennzeichnet, kann kein Zweifel aufkommen, wo der jeweilige Müll entsorgt werden muss. Auf dem gesplitteten Weg von den Gräbern her ist der Entsorgungsplatz mit den kleinen Schubkarren, die auf dem Friedhof zur Verfügung stehen, ebenerdig gut zugänglich.

Auf der Rückseite der Grünabfallbox wurden Kleincontainer für wieder verwertbaren Plastikmüll (Gelber-Sack-Müll) und Restmüll, sowie ein Platz für Kränze und Gestecke geschaffen. Die Bevölkerung wird im Hinblick auf ein würdiges Erscheinungsbild auf dem Friedhof, Kostenersparnis und Umweltschutz gebeten, verantwortliche Mülltrennung an den dafür vorgesehenen Stellen zu praktizieren. Eine Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten und Gärten, wie in der Vergangenheit des Öfteren beobachtet, sei ausdrücklich untersagt. Hierzu sollen die Haushalte per Flyer extra anschaulich informiert werden.

