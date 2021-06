von Ursula Ortlieb

Das Gemeindeteam der Pfarrgemeinde St. Margareta Birkendorf traf sich jüngst erstmals nach Team-Neubildung zu einer Sitzung. Auf der Tagesordnung stand die Reflektion der durchgeführten Aktivitäten und Verteilung der kirchlichen Aufgaben der Agenda 2021.

Helferfest für ehrenamtlich Tätige

In Kürze steht die Verabschiedung der älteren Ministranten und der Ministranten Mutter Gerlinde Fleig an. Das Helferfest für ehrenamtlich Tätige wurde besprochen. Die Planung des Kirchenjahres von Juli bis Oktober 2021 erfordert insbesondere den Einsatz der Teammitglieder. Wie das Patrozinium am 18. Juli mit Hygienekonzept gefeiert werden kann, war ebenso Thema wie der Bühlgottesdienst im Freien am 31. Juli, Maria Himmelfahrt am 15.08.2021 und das Erntedankfest.

Die Kirchengemeinde Die römisch-katholische Kirchengemeinde Oberes Schlüchttal wurde am 1. Dezember 2014 gegründet und schloss die früheren Pfarrgemeinden St. Margareta-Birkendorf, St. Jakobus-Untermettingen, St. Leodegar-Riedern am Wald, sowie die Filialkirchen St. Laurentius-Obermettingen und St. Ursula-Ühlingen aufgrund des Priestermangels zu einer Seelsorgeeinheit zusammen. Seit Frühjahr 2015 gibt es einen gemeinsamen Pfarrgemeinderat. Für pastorale Aufgaben vor Ort wurden in den Pfarrgemeinden außerdem Gemeindeteams aus engagierten Christen gebildet. Sie vertreten die kirchlichen Vereine und Gruppen. In Birkendorf sind dies Lektoren, Gottesdienstleiter, Ministranten, kfd, Kirchenchor, Kinderkirche, Kolping, Organisation von besonderen Gottesdiensten, Kirchenschmuck und Verschiedenes. Dabei übernehmen die Mitglieder des Gemeindeteams pastorale Aufgaben in einer lebendigen Gemeinschaft.

Weitere Aufgaben wurden je nach Möglichkeiten verteilt. Dies sind insbesondere die Betreuung der Kirchenheizung, Bauangelegenheiten, Mariengrotte und Rückwand Kirche/Mauer Empore. Mit dem Bericht aus dem Pfarrgemeinderat, Verschiedenes und Terminierung für die nächste Sitzung war das Treffen beendet.

Das Gemeindeteam trifft sich in der Regel viermal jährlich. Durch die Corona-Pandemie waren die Zusammenkünfte erschwert, zumal man nicht wusste, was coronakonform an kirchlichen Aktivitäten machbar war. So ruht die beliebte Kinderkirche mit Kirsten und Simone Dörflinger. Eine Ausnahme gab es am 5. Dezember 2020 für die Kinder mit Bilderbuchkino und Adventsgeschichte im Freien. Wann man wieder wie gewohnt eine Kinderkirche anbieten kann, muss noch abgewartet werden.