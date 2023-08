Ühlingen-Birkendorf verteilt sich mit seinen acht Ortsteilen über die Täler von Schwarza, Mettma, Schlücht und Steina. Für Urlauber und Einheimische gibt es mit Natur, Kugelwaldbahn und Badesee viel zu entdecken.

Bild: Bernhard Straub

Ühlingen als Verwaltungs- und Gewerbestandort hat sich besonders in den letzten 20 Jahren stetig positiv weiterentwickelt und verfügt über eine gute Infrastruktur.

Bild: Ursula Ortlieb

Eine Attraktion für Familien ist der Kugelwaldpfad in Birkendorf. Tausende kommen seit Einweihung im Jahr 2021 nach Birkendorf.

Bild: Ursula Ortlieb

Kinder üben ihre Geschicklichkeit mit ihren Rädern auf dem 2022 eingeweihten Pumptrack in Ühlingen.

Bild: Ursula Ortlieb

Am Römerweg in Untermettingen Richtung Eggingen hat man eine großartige Aussicht in die Landschaft und bei klarer Sicht zeigt sich das Alpenpanorama.

Bild: Ursula Ortlieb

Der Mehrgenerationenpark in Ühlingen wurde anlässlich einer großen Gewerbeschau am 9. Juli 2023 offiziell eröffnet.

Bild: Ursula Ortlieb

Untermettingen ist der tiefstgelegenste Ortstteil von Ühlingen-Birkendorf.

Bild: Ursula Ortlieb

Das Gemeindehaus in Obermettingen wurde 1998 eingeweiht und ist der Mittelpunkt von Veranstaltungen. Die Ortsverwaltung und ein Schlachthaus befinden sich außerdem im Gebäude. Der Dorfmetzger aus Untermettingen kommt zweimal wöchentlich zu Verkauf seiner Fleischprodukte aus artgerechter Tierhaltung.

Bild: Ursula Ortlieb

Von Brenden lädt auch zum Wandern ein. Hier hat man eine wunderbare Sicht nach Häusern.

Bild: Ursula Ortlieb

Wegeschilder auf dem Wanderweg in Brenden.

Bild: Ursula Ortlieb

Die Kirche St. Leodegar und Kloster in Riedern sind ortsbildprägend. Das Klostergebäude ist ein kutureller Mittelpunkt in Ühlingen-Birkendorf.

Bild: Ralf Hindsches

Die Berauer Kirche St. Pankratius ist 1098 urkundlich belegt. Sie wurde nach einem Brand 1854 wieder aufgebaut.

Bild: Ursula Ortlieb

Die Antonius Kapelle an der Ortsdurchfahrt Richtung Buggenried wurde 1997 auf Privatinitiative gebaut. Alwin Albrecht und die damaligen Ortschaftsräte Anton Baumeister, Herbert Bucher, Gebhard Duttlinger, Arnold Gisi, Klaus Stiegeler, Ekkehard Blank und Gemeinderat Albin Weber gründeten den Kapellenbauverein.

Bild: Ursula Ortlieb

In der Propsteistraße steht die Pfarrkirche St. Leodegar und das einstige Augustinerchorherrenstift, das ein Mehrzweckgebäude und kultureller Mittelpunkt für Riedern am Wald und die Gemeinde ist.

Bild: Ursula Ortlieb

Das Wohnhaus von Architekt Oeldenberger in Untermettingen aus dem Jahr 1710 wurde mit viel Liebe zum Detail restauriert und in ein modernes Wohn- und Geschäftshaus verwandelt. Es war früher das Haus eines Tagelöhners.

Bild: Jörg Lelonek

Die Hermannschau ist der Hausberg von Ühlingen und einziger Punkt der Vier-Täler-Gemeinde Ühlingen-Birkendorf auf alle acht Ortsteile.

Bild: Ursula Ortlieb

Blick auf Birkendorf von Mettenberg aus.

Bild: Ursula Ortlieb

Skulpturen des Heimatkünstlers Erich Rastätter sind mehrfach in Ühlingen zu finden. Die Bronzefigur eines Mädchens mit Klarinette wurde zur Eröffnung der Sparkasse 1989 gestiftet.

Bild: Ursula Ortlieb

Wanderweg „Hutpfad“ in Berau mit Blick auf den Witznau-Stausee.

Bild: Ursula Ortlieb

Das Rathaus Ühlingen wurde im September 2001 bezogen. Hier sind Verwaltung und Postagentur untergebracht. Im Haus der Vereine links haben fünf Vereine ihre Räume.

Bild: Ursula Ortlieb

Die Marien-Apotheke wird aktuell von Bernhard und Inge Straub geführt. Sie steht gegenüber des Ärztehauses in der Ortsmitte.

Bild: Ursula Ortlieb

Die katholische Kirche in Ühlingen ist in den 80er Jahren erweitert worden. Sie steht gegenüber dem Rathaus und ist der heiligen Ursula geweiht.

Bild: Ursula Ortlieb

Im alten Rathaus in Ühlingen praktizieren derzeit drei Ärzte. Gegenüber gibt es die Marien-Apotheke. Auch in Berau gibt es noch eine Hausarztpraxis. Eine Zahnarztpraxis in der Berghaussstraße rundet das Angebot der Gesundheitsversorgung für Ühlingen-Birkendorf ab.

Bild: Ursula Ortlieb

Das Gasthaus Posthorn in der Ortsmitte ist 1890 nach einem Brand wieder aufgebaut worden. Es wird in dritter Generation von der Familie Frech-Birchmeier geführt.

Bild: Ursula Ortlieb

In Untermettingen-Raßbach steht auf eine Anhöhe die St. Gallus Kapelle aus dem Jahr 1171, die ehrenamtlich betreut wird.

Bild: Werner Steinhart

Untermettingen ist der tiefstgelegenste Ortstteil von Ühlingen-Birkendorf.