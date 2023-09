Das Sommerferienprogramm der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf kam wieder sehr gut an und übertraf alle Erwartungen. Die Bilanz zeigt, dass die Gemeinde seit Beginn der Sommerferienprogramme vor sechs Jahren auch in diesem Sommer richtig lag. In diesem Jahr haben 187 Kinder an den vielfältigen Angeboten teilgenommen. Ein Zeichen dafür, dass die Gemeinde mit ihrem Sommerferienprogramm inzwischen einen festen Platz im Jahreslauf gefunden hat.

Angebote sind nur durch Vereine, Privatpersonen und Gruppierungen möglich

Es wurde im gesamten Ferienmonat August allerhand angeboten, sodass die Kinder und Jugendlichen fast täglich Spannendes, Sportliches, Abenteuerliches oder Informatives erleben konnten. Für die große Mithilfe der Vereine, von Privatpersonen und Gruppierungen ist die Gemeinde dankbar.

Die Zahlen im Detail

187 Kinder und Jugendliche nahmen an den 25 Angeboten von Vereinen oder Einzelpersonen teil, nicht eingerechnet die Besucher beim Auftritt des Clowntheaters Kakerlaki. 180 Kinder wurden im Haus des Gastes in Birkendorf gezählt, „so viel wie noch nie“, wie der Veranstalter, die Hochschwarzwald Tourismus GmbH, schreibt.

Die große Beteiligung am Sommerferienprogramm spricht für sich und so werden die Kinder und Jugendlichen aller Voraussicht nach auch im kommenden Jahr mit einem Angebot rechnen können.

Das kommt bei den Kindern besonders gut an

Dass es den Kindern gut gefallen hat, konnte man bei allen Veranstaltungen sehen, so beispielsweise beim Kreativnachmittag der Berauer Landfrauen, wo 26 Kinder mit Begeisterung ein Insektenhotel oder ein Nagelbild basteln und das Geschaffene stolz nach Hause nehmen konnten. Auch die zwei Tage „Feuer und Flamme“ der Jugendfeuerwehr Ühlingen-Birkendorf waren ein Renner. Die Ausbilder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehr hatten ein spannendes Programm zusammengestellt. 15 Kinder nahmen daran teil und hatten beim Spielen, beim Löschangriff mit dem Feuerlöscher und Erster Hilfe Spaß.

Einen „Verletzten“ zu bergen, demonstrierte die DRK Bereitschaft Schlüchttal zusammen mit der Jugendfeuerwehr Ühlingen-Birkendorf und hatte interessierte Zuschauerinnen.

Ein absoluter Renner waren auch in diesem Jahr die Wanderungen mit Eseln. Die zwei angebotenen Termin waren kurz nach Bekanntgabe des Ferienprogramms ausgebucht, sodass Martina Alex noch einen dritten Termin anbot, der ebenso schnell ausgebucht war. Mit den Eseln durch die Natur zu streifen ist immer ein besonderes Erlebnis.

Mit Eseln durch die Natur streifen war ein absoluter Renner beim Sommerferienprogramm der Gemeidne Ühlingen-Birkendorf.

Ein besonderes Erlebnis ist auch der Aktionstag „Rund um den Bus“ mit Überraschungsausflug, 37 Kinder nahmen daran teil. Und auch vollständig ausgebucht war das Angebot der Gemeinde: Ein Ausflug zum Zauberweg und zum Hasenhorn bei Todtnau mit Sommerrodelbahn. Dass die Angebote auf solch großes Interesse stießen, wird auch für die Vereine Motivation sein, im kommenden Jahr beim Ferienprogramm wieder dabei zu sein.