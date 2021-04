von Ursula Ortlieb

Erika Cugno weiß Kinder für die Natur zu begeistern und mit Umwelschutz vertraut zu machen. „Was man liebt, das schützt man auch“, ist ihr Leitgedanke. Mit Bollerwagen und fünf Enkeln hatte sie sich zu einer Wald-Putzaktion aufgemacht. Die Kinder fanden es spannend, was dort alles herumlag und sprudelten nur so von Ideen, was man mit dem Gesammelten anfangen könnte. So entstand ein Waldplätzchen mit Sitzbank, Tisch und einem Reisig-Zaun drum herum.

Unter Omas Leitung entstand ein geschütztes Domizil im Wald. Aus gesammelten Holzscheiben, liegengebliebenen Holzstämmen und -stücken entstanden Sitzbank und Tisch. Gartenzaun, Holzbiege, Nistkasten für Vögel, Dach mit Sonnensegel und sogar ein Briefkasten machen den Lieblingsplatz perfekt.

Oft nimmt die Oma ein Vesper für alle mit, das im „Waldhäuschen“ gemeinsam eingenommen wird. Dass alles wieder sauber verlassen wird, haben die Kinder von Anfang an gelernt. Letzten Winter allerdings zerstörte ein Übeltäter den Waldplatz. Die Kinder fanden Fahrradspuren, die direkt zum Haus des Verursachers führten. Nach anfänglichem Leugnen gab dieser sein Fehlverhalten zu und versprach, den Platz nicht mehr zu beschädigen. Dafür darf er auch die Einrichtung, die an einem neuen Platz wieder aufgebaut wurde, selbst zum Spielen nutzen. Auch drei andere Buben vom Dorf entdeckten den Platz für sich und hinterließen leere Pizzakartons. Sie wurden ebenfalls erwischt. Oma Erika redete den Jungs ins Gewissen: „Ihr dürft dort spielen und auch essen. Das ist gar kein Problem, wenn ihr nichts kaputt macht und euern Müll mitnehmt!“ Die drei versprachen es und halten sich seither daran.