von Werner Steinhart

Die Deutsche Telekom möchte in Berau einen Mobilfunkmast errichten. An der Standortsuche möchte sich auch die Gemeinde beteiligen. Nachdem sich das Unternehmen bei einem ähnlichen Vorhaben in Birkendorf als nicht zuverlässiger Partner erwies, hat der Gemeinderat ein Immissionsgutachten in Auftrag gegeben. Geliefert wird es vom Büro „Funktechanalyse“ zum Preis von 5740 Euro.“Wir erhoffen uns eine fundierte Aussage dazu, wo der Funkmast schonend und nachhaltig errichtet werden könnte“, betonte Bürgermeister Tobias Gantert.

Bereits vor drei Jahren beschäftigte sich der Berauer Ortschaftsrat mit dem Thema Mobilfunkmast, ausgehend von einer Anfrage. Der Ortschaftsrat hatte das Wasserschloss dafür ins Spiel gebracht. Dieser Vorschlag liegt zwar im Versorgungsbereich, nicht aber im Suchbereich, eine „Notlösung mit Einbußen“. Die Telekom hatte den Standort trotzdem gesichtet, sich letztlich aber aus funktechnischen Gründen und weil es keine Einigung mit dem Eigentümer gab, von diesem Standort verabschiedet. Auch lehnte der Ortschaftsrat die Anfrage der Telekom ab, einen Funkmast im Bereich des Gemeindehauses und der Vereinsunterkünfte zu errichten.

Drei konzentrische Suchkreise

Die Telekom definiert mit drei konzentrischen Suchkreisen den Bereich, innerhalb dessen der Mobilfunkmast stehen soll. Auf Grund einer Mobilfunk-Vereinbarung wird die Gemeinde dazu gehört. Nicht definiert bislang sind die Art und Höhe des Mastes sowie die geplante Technologie. Sollte die Gemeinde einen Standortvorschlag haben, so muss dieser innerhalb des Suchkreises liegen, je zentraler, desto besser. Die Mobilfunknetzbetreiber sagen zu, diese Vorschläge zu prüfen. Es wird auch zugesagt, diese bei funktechnischer und wirtschaftlicher Eignung vorrangig zu realisieren.

Die Suchkreise Drei konzentrische Kreise sind für die Suche nach einem Mobilfunkmast maßgeblich. Der innere Kreis stellt das funktechnische Optimum dar. Der mittlere Kreis begründet den Bereich, in den der Mobilfunkstandort zwar noch machbar ist, jedoch nicht mehr dem funktechnischen Optimum entspricht. Der äußere Kreis zeigt den Radius an, der mit dem geplanten Mobilfunkstandort versorgt werden soll. Der Kreismittelpunkt läge in Berau beim ehemaligen Rathaus/Kindergarten.

Gantert geht davon aus, dass in den beiden inneren Suchkreisen kaum ein akzeptierbarer Standort zu finden ist. Auch wenn die Gemeinde an einer guten Mobilfunkversorgung interessiert ist, bleibt ein Funkmast innerhalb des Ortes schwer vorstellbar. Lässt sich innerhalb des Suchkreises kein Standort finden, kann die Telekom auf dem freien Markt einen Standort akquirieren. Diese Erfahrung musste die Gemeinde in Birkendorf machen. „Ich gehe davon aus, dass der Ortschaftsrat an einem möglichst schonenden und nachhaltigen Standort interessiert ist. Sicherlich würde ein Standort außerhalb bevorzugt“, so Bürgermeister Gantert. Der Rathaus-Chef geht jetzt mit einer Bitte an die Berauer Bevölkerung: „Bevor Sie Dach- oder sonstige Flächen für den Mobilfunkausbau zusichern oder verpachten, kommen Sie bitte auf mich oder Ortsvorsteher Moritz Böhler zu. Wir sind der Überzeugung, dass es geeignete Mobilfunkstandorte auch außerhalb des Ortes gibt.“