von Wilfried Dieckmann

Auch in der Schlüchttal-Schule in Grafenhausen beginnt am 13. September wieder der normale Schulbetrieb nach den Sommerferien. Hausmeister Georg Müller nutzt in Grafenhausen gemeinsam mit dem Reinigungsteam die schulfreie Zeit, um alle Klassenzimmer einer Grundreinigung zu unterziehen. Auch werden die Aktenschränke im Sekretariat aufgemöbelt. Die Rektorin hofft auf „deutlich mehr Normalität“ im nächsten Schuljahr.

Worte der Anerkennung

Angesichts von umfangreichen Kontakten und Informationen hat die Schulleitung der Schlüchttal-Schule in diesem Jahr auf einen üblichen Elternbrief zu den Sommerferien, der normalerweise das Jahr Revue passieren lässt, verzichtet. „Es wäre nur eine Wiederholung früherer Nachrichten und Briefe“, betonten Rektorin Rotraut Neubauer und Konrektor Sven Kucher in einem gemeinsamen Schreiben an die Schulgemeinschaft. All denen, die gut, vertrauensvoll und zuverlässig gemeinsam zum Wohle der Kinder zusammengearbeitet hätten, sagte die Rektorin „von Herzen Danke“.

Diese Tatsache habe schlussendlich allen Schülerinnen und Schülern genutzt, die sich wegen Corona nach einem „verrückten Schuljahr“ positiv auf die Endergebnisse ausgewirkt hätte. „Allein ein Drittel der Prüflinge hat den Werkrealschulabschluss mit einem Durchschnitt von 1,5 oder besser abgeschlossen“, erinnerte Rotraut Neubauer erfreut und bezeichnete die Ergebnisse der mittleren Reife als bemerkenswert. Einen großen Dank richtete sie an alle Lehrkräfte, „die mit unglaublichem Engagement und einer hohen Flexibilität in diesem Schuljahr ständig neue Hürden nehmen mussten und dabei immer auch noch ihre gute Laune, ihre Kreativität, ihre Hilfsbereitschaft und den Zusammenhalt untereinander behalten haben“. Großen Anteil an dem Jahreserfolg hätten nach den Worten der Rektorin auch die Schulsekretärinnen, die oft „ein Fels in der Brandung“ und Anlaufstelle für vieles und jeden waren.

„Eine grundlegende Reinigungsaktion kann nur bei ruhendem Schulbetrieb in den Ferien stattfinden“, betonte Hausmeister Georg Müller, der mehrere Tage nur Stühle und Tische umräumte, damit das Reinigungspersonal in den Grafenhausener Schulgebäuden umfassend reinigen konnte. Nachdem das Büro der Schulleitung in Grafenhausen mit neuen Möbeln ausgestattet wurde, hat der Hausmeister gemeinsam mit Mitarbeitern des Bauhofs auch die Schranktüren im Sekretariat der Farbgebung angepasst. Alle Türen wurden dabei ausgebaut, neu geschliffen und mit einem neuen Farbanstrich versehen.