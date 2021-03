von Ursula Ortlieb

Eine Weihnachts-Spendenaktion der Ski- und Snowboardschule Schlüchttal erbrachte vier Pakete á 20 Kilogramm guterhaltene gebrauchte Skijacken und -anzüge, sowie Wanderschuhe für Bergbewohner eines Dorfes in Nepal. Der Ort liegt rund drei Tagesmärsche südlich von Lukla (Sagarmatha-Nationalpark, Everest-Gebiet). Die Spendenaktion ist vom Skiclub-Vorsitzenden Benjamin Rüde aus Ühlingen und seiner Lebensgefährtin Nadine Hamburger initiiert worden.

Bewohner eines Bergdorfes in Nepal freuten sich über die Kleiderspende aus Ühlingen-Birkendorf.

Die Bewohner in der Region haben sehr geringe Verdienstmöglichkeiten und bekommen nichts vom Trekking-Tourismus im Everest Gebiet ab, da das Dorf zu weit südlich von Lukla liegt und somit nicht an den bekannten Trekking-Routen. Einige der Dorfbewohner arbeiten als Lastenträger.

Trotz teilweiser sehr kalter und nasser Wetterbedingungen sind sie sehr schlecht ausgerüstet. Für einen geringen Lohn tragen sie Lasten von bis zu 70 kg bei Sonne, Regen und Schnee in schlechten Turnschuhen, einfachen Baumwollkleidern und teilweise sogar in Flipflops für Trekking- und Bergsteiger-Touristen in die Höhen des Himalayas.

Geben bringt Segen: Austeiler und Bewohner eines Bergdorfes in Nepal freuten sich über die Kleiderspende aus Ühlingen-Birkendorf.

Benjamin Rüde aus Ühlingen und seine Partnerin Nadine Hamburger aus Weizen waren schon dreimal zu Trekkingtouren im Himalaya unterwegs und knüpften dort Kontakte zu den Menschen. Nach dem letzten Aufenthalt 2019 schickten die beiden vor der Weiterreise nach Vietnam ihre Ausrüstung per Post nach Hause und waren überrascht, wie gut der Postversand funktioniert hatte.

Der Skiclub Der Skiclub Schlüchttal mit 450 Mitgliedern ist ein Verein der Gesamtgemeinde Ühlingen-Birkendorf. Vorsistzende sind Daniel Frech und Benjamin Rüde. Die Skischule als Abteilung des Vereins zählt 30 Mitglieder. Skischulleiter sind Manuel Walter, Samuel Fehr und Miriam Mensing.

So regte der Vorsitzende des Skiclubs Benjamin Rüde vor Weihnachten 2020 bei den Mitgliedern der Ski- und Snowboardschule eine Spendenaktion für die Bergbewohner in Nepal an. Gut erhaltene und nicht mehr benötigte Skibekleidung und Wanderschuhe wurden gesammelt und in drei Paketen nach Nepal gesandt. Die Portokosten beliefen sich auf 300 Euro, die der Skiclub übernahm.

Skibekleidung und Wanderschuhe aus Ühlingen-Birkendorf konnten im Februar an die Bergdorfbewohner in Nepal verteilt werden. Austeiler und Bewohner freuten sich über die Spende.

Die gespendete Winterbekleidung kam Anfang Februar in Kathmandu an und wurde von dort mit Hilfe von Kontaktperson Dorchi Sherpa, der ursprünglich aus diesem Dorf stammt, mit einem Bus in Richtung Lukla gebracht. An der Endstation des Busses übernahmen Lastenträger die Wintersachen und trugen sie drei Tage zu Fuß zum Zielort. Dorchi Sherpa lebt mittlerweile in Lukla (Tor zum Everest Gebiet), wo er als Bergführer arbeitet. Durch seine Unterstützung hatte die Spendenübergabe an die Dorfbewohner problemlos funktioniert. Wegen der Corona-Pandemie fehlen derzeit die Touristen und Bergführern die nötigen Einnahmen.