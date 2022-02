von Wilfried Dieckmann

Auch wenn der traditionelle Zunftabend in Grafenhausen bereits zum zweiten Mal der Corona-Pandemie zum Opfer fällt, steckt die Galgenvogelzunft den Kopf nicht in den Sand. Mit gedämpftem Optimismus planen die Verantwortlichen zumindest ein Mini-Fasnetprogramm in abgespeckter Form. „Nicht nur die Narrenräte, auch die Vögel wollen zumindest ein klein wenig Fasnet schnuppern“, betonte Zunftmeister Harald Morath bei der Vorstellung der druckfrischen Fasnet-Zitig, die in Kürze in den Verkauf kommt.

Als nicht ganz einfach erwies sich die Arbeit des Redaktionsteams, das quasi nur per Videokonferenzen kommunizieren konnte. Diskussionen und Absprachen erfolgten nach den Worten von Anton Metzler, der auch in diesem Jahr für den Druck der Fasnet-Zitig in den Räumen der Zunftstube verantwortlich zeichnete, nur telefonisch oder per E-Mail. Selbst Karikaturist Bernhard Heer, der als Zeichner der Illustrationen wieder aktiv war, musste im Homeoffice arbeiten. „Kontaktlos stand im Vordergrund“, hob Uwe Gantert, stellvertretender Zunftmeister, hervor.

Klare Richtlinien für den Verkauf

Der Umfang der Grafuser Fasnet-Zitig konnte gegenüber den Vorjahren nahezu gleich gehalten werden. Die Aktiven, die den Verkauf übernommen haben, werden am Freitag und Samstag auf Tour gehen. „Für den Verkauf haben sich Vereinsmitglieder freiwillig gemeldet, eine Einteilung gab es auch in diesem Jahr nicht“, betonte Obergalgenvogel Peter Fechtig. Für diese Aktion wurden auch klare Richtlinien aufgestellt, die mit Bürgermeister Christian Behringer abgesprochen worden seien.

Um die Corona-Abstandsregeln in jedem Fall einhalten zu können, findet der Verkauf nur an der Haustür statt, die Häuser werden nicht betreten. Dabei müssen die Galgenvögel die von der Zunft angeschaffte FFP2-Masken tragen. Wer die Tür nicht öffnen möchte oder gerade nicht zu Hause ist, erhält eine Nachricht, die in den Briefkasten eingeworfen wird. „Narri-Narro, mir waret do. Hän Zitig welle dir verkaufe, vergeblich sin mir zu dir g‘laufe. Willsch dir no ä Zitig schnappe, muesch zum Tröndle, Fechtig, Stork oder Rindemüller dappe!“