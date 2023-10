Die großartigen Werke unserer klassischen Musikkultur dauerhaft zu erhalten, liegt den Initiatoren der Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ am Herzen. Erstklassige Klaviermusik berühmter Komponisten soll weit verbreitet gehört werden können. Dass ein Konzerterlebnis in kleinem, aber feinem Rahmen einen hohen Stellenwert hat, davon ist auch der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Dr. Stephan Rose aus Birkendorf überzeugt. Als Stammhörer besuchte er regelmäßig Konzerte und kam mit der Generalmanagerin von Weltklassik Kathrin Haarstick ins Gespräch. So kam es dazu, dass im Haus der Familie Rose neben 44 anderen Orten in Deutschland, Niederlande, Schweiz und Mallorca auch in Birkendorf Konzerte stattfinden können. Familie Rose stellt dafür ihr Musikzimmer mit Flügel und Klavier zur Verfügung.

Weltklassik am Klavier bot Alexej Chernov am Sonntag. Gastgeber ist die Familie Barbara und Stephan Rose (von links). In ihrem Haus steht im Musikzimmer ein Flügel und Klavier. Es bietet Platz für 32 Zuhörer. | Bild: Ursula Ortlieb

Zum Auftakt der Konzertreihe am Sonntag konnten die Gastgeber 23 Besucher in familiärer Atmosphäre begrüßen. Der russische Pianist Alexej Chernow spielte Stücke von Ludwig van Beethoven, Frédèric Chopin, Franz Liszt und Alexander Skrjabin. Viel Leidenschaft legte der preisgekrönte Pianist in seine opulenten Darbietungen am Flügel, die sonst auf großen Weltbühnen gespielt werden. Die Virtuosität seiner Finger zog die Zuhörer in ihren Bann. Nach seinem offiziellen Vortrag erklatschten sich die Anwesenden drei Zugaben, bei denen er auch sehr zarte Töne aus dem Flügel zauberte.

Rund ums Klavier Die Konzertreihe: Weltklassik möchte Liebhabern klassischer Klaviermusik den Genuss der wunderbaren Werke – aus Barock über Klassik bis zur Romantik – vor Ort und in der Nähe ermöglichen, Jugendlichen den Zugang zur klassischen Musik erleichtern und begnadeten internationalen Ausnahmepianisten mit ihren bewundernswerten Fähigkeiten zu immer mehr Auftrittsmöglichkeiten verhelfen. Die Konzerte werden nicht subventioniert.



Die Spielorte: Insgesamt gibt es die Reihe an 44 Orten in Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und auf Mallorca. Als Schirmherren fungieren führende Professoren der Soloklasse Klavier aus Hannover und Lugano – sie sind maßgeblich an der Auswahl der Pianisten von „Weltklassik am Klavier!“ beteiligt. Weitere Infos unter: www.weltklassik.de



Der Künstler: Der Pianist Alexey Chernov lebt in Bonn und möchte aufgrund des Krieges nicht zurück in seine Heimat Russland. Seit einem Jahr hat er seine Frau und seine drei Kinder nicht gesehen. Nun hoffe er, dass sie bald nachkommen können und er würde gerne in Deutschland auf dem Land leben.

„Ich finde es wunderbar, dass wir bei uns in der Gemeinde Gelegenheit haben, solche Konzerte zu besuchen und nicht weit fahren müssen“, freute sich eine Zuhörerin, die eigentlich leisere und zarte Töne bevorzuge. Das nächste Konzert werde sie auf jeden Fall besuchen und eine Jugendliche mitbringen.

Das nächste Konzert mit Pianistin Meryem Akdenizil findet am 5. November um 17 Uhr bei Familie Rose statt. „Ich freue mich, dass wir hier ein so hochkarätiges Klavierkonzert hören durften. Sagen Sie es weiter und bringen sie auch weitere Musikliebhaber mit“, so Stephan Rose zum Abschluss. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren haben freien Eintritt, Studenten: 15 Euro, Erwachsene 35 Euro.