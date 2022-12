Herr Ortlieb, sind Sie eigentlich Fußball-Fan? Oder können die Argentinier gar nicht ohne den Fußball?

Während der Weltmeisterschaft bin ich Fußballfan und verpasse kaum ein Spiel. Sonst schau ich mir nur gelegentlich Spiele an. Bei meinem Bruder und Verwandten in Argentinien ist es so, dass eben der Nationalstolz und Patriotismus beim Fußball eine große Rolle spielt. Sehr viele der Landsleute sind Fan von Boca oder River Plate in Buenos Aires. Da geht es mitunter hochemotional zwischen den rivalisierenden Fan-Gruppen zu. Fußball ist einfach ein Sport, bei dem auch die ärmeren Menschen Träume haben. Dieser Sport macht keine Klassenunterschiede und gibt Armen wie Reichen die Möglichkeit Träume wahrwerden zu lassen, wie das Beispiel Maradona gezeigt hat, der auch heute noch vom Volk verehrt wird. Nationalstolz und Patriotismus sind in Argentinien viel größer als hier in Deutschland.

Wie ist Ihr Puls heute? Wie haben Sie das gestrige Finale erlebt?

Ich habe mitgefiebert, mich gefreut beim 1:0, 2:0 und dann, na ja, ich hab‘s trotzdem bis zum Schluss geglaubt, dass sie gewinnen. Messi spielen zu sehen, war eine reine Freude und auch di Maria und die ganze Mannschaft haben uns großartigen Fußball gezeigt. Das war Spannung pur und hinterher Jubel und Freude, die ich mit den Freunden und Familie per WhatsApp gemeinsam über den großen Teich hinweg genossen habe. Und natürlich ging mein Puls etwas schneller, als alles auf der Kippe stand.

Wer ist Enrique Ortlieb? Enrique Ortlieb ist 1950 in Argentinien geboren und aufgewachsen. 1971 kam er für ein Jahr nach Deutschland, um Deutsch zu lernen. Er blieb und arbeitete nach dem Studium in Konstanz bis zur Rente 2012 als Maschinenbauingenieur in der Schweiz. 1973 heiratete er Ursula Dörflinger und wohnt in Birkendorf. Das Ehepaar hat vier Kinder und zehn Enkelkinder, die in Deutschland, der Schweiz, den USA und in Argentinien wohnen.

Sie waren kurz vor der Weltmeisterschaft auf Heimatbesuch in Argentinien. Wie war dort die Stimmung mit Hinblick auf die WM?

Messi ist auf Werbeplakaten omnipräsent. Jetzt wird er wahrscheinlich noch mehr zu sehen sein. Fanartikel in den Straßen und Geschäften konnte man überall kaufen. Die Sehnsucht nach dem WM-Titel in Quatar war bei allen da.

Was war nach dem entscheidenden Elfmeter in Argentinien los. Was berichten ihre Verwandten in Argentinien?

Ein Freund, der auf dem Land in einer Estanzia lebt, hat mir per WhatsApp geschrieben: „Espectacular!!!!!!! Que manera de sufrir! Era para un infarcto!!!! Muchas emociones!“ (übersetzt: Spektakulär – Was für eine Art zu leiden. Das war für einen Herzinfarkt geeignet.) Sie saßen alle vor den Fernsehern und haben mitgelitten, als die Franzosen plötzlich den Ausgleich erzielten.

Fußball Das sagen Fußball-Trainer aus der Region zum WM-Finale Das könnte Sie auch interessieren

Aus Buenos Aires bekam ich ein Video von der kollektiven Ekstase in den Straßen von Buenos Aires. Aber es ist auch nicht ganz ungefährlich, sich in so eine Menschenmenge zu begeben. Fußball und ein Weltmeistertitel hat eine immens hohe Bedeutung für die Argentinier. Von Freunden habe ich erfahren, dass viele ihr Auto verkauft haben, um bei der WM in Qatar dabei zu sein.

Argentinien erlebt gerade eine schwere Wirtschaftskrise. Was bedeutet der WM-Titel für das Land?

Argentinien darf für einen Moment die großen wirtschaftlichen Probleme mit fast 100 Prozent Inflation vergessen. Die Straßen sind voll mit Menschen, die sich miteinander über den Sieg freuen und feiern. Wenn ich dort wäre, würde ich aber wahrscheinlich auf dem Land und im Freundeskreis feiern.

So einen Kult um Fußballer wie Diego Maradona und Lionel Messi gibt es in Deutschland eigentlich nicht. Warum ist das in Argentinien so?

Das weiß ich auch nicht, auf jeden Fall halten die Leute in Argentinien alle zusammen, wenn es um Weltmeisterschaft geht. Da geht es um Patriotismus und Nationalstolz, den man in Deutschland in der Art nicht so kennt. Die Argentinier halten ohne Wenn und Aber zu ihren Stars. Maradona ist für sie bis heute der Held, egal was er gemacht hat. Jetzt haben sie in Messi vielleicht einen Nachfolger. Maradona aber bleibt sicher unvergessen.

Sport So schön feiert Argentinien den Sieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft Das könnte Sie auch interessieren

Hand aufs Herz: Wer ist für Sie der bessere Fußballer? Diego Maradona oder Lionel Messi? Und welcher WM-Titel der schönere? 1986 oder 2022?

Maradona und Messi sind Könner, fast Virtuosen am Ball. Ich kann nicht sagen, wer der Bessere ist. Aber ich habe noch nie so ein interessantes Spiel der Argentinier gesehen, wie bei dieser WM mit Messi und so ein spannendes Finale. Insofern ist der jetzige WM-Titel der allerschönste. Messi und di Maria haben es am Ende ihrer großartigen Karriere wirklich verdient, einmal den Weltmeistertitel mit der Mannschaft zu gewinnen. Deshalb freue ich mich für die beiden großen Fußballer, dass sie es geschafft haben.