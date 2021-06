von Ursula Ortlieb

Alarmstufe Grün – In Birkendorf können am 20. Juli von 13 bis 18 Uhr Familien mit Kindern ab 7 Jahren beim interaktiven Wald- und Klima-Planspiel draußen in der Natur mitmachen. Spielerisch erfahren Familien oder Gruppen im Laufe eines Rundweges im Wald ganz spielerisch viel über die Zusammenhänge zwischen unserem Wald und dem Klima.

Klimalabor auf vier Rädern

Es handelt sich dabei um ein Programm der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Baden-Württemberg (SDW) in Zusammenarbeit mit Revierleiter Frieder Wielandt vom Kreisforstamt des Landratsamts Waldshut. Teilnehmer werden mit einem kleinen Klimalabor auf vier Rädern sowie einem Tablet ausgestattet, auf dem sich die kurzweilige Spielanleitung, eingebunden in die App „Action Bound“ befindet. Als Rahmenhandlung dient eine Videobotschaft aus dem Jahr 2050.

Ühlingen-Birkendorf Corona-Schnelltests gehören zum Schulalltag und so wird die Freude aufs Testen gesteigert Das könnte Sie auch interessieren

Die Aufgabe: „Setzen Sie die Klima-Alarmstufe rot aus dem Jahr 2050 im Laufe des Spiels wieder auf grün zurück!“ Dabei lösen Sie Aufgaben, machen Experimente, finden neue kreative Ansätze und arbeiten als Familie oder in der Gruppe eng zusammen. Während des Spiels erfährt man viel darüber, welche Handlungen und Aktionen wirklich etwas nützen, um den persönlichen CO 2 -Fußabdruck kleiner werden zu lassen.

Planspiel am 20. Juli am Naturena Badesee von 13 Uhr bis 18 Uhr; Dauer: Je nach Wegstrecke eineinhalb bis zwei Stunden. Benötigte Ausstattung: Wald- und wetterfeste Kleidung. Kosten: Durch Förderung frei. Im Anschluss an das Planspiel ist Abkühlung im Naturerlebnisbad Naturena möglich, das seit 15. Juni geöffnet hat.